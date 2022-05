Defensora de DD.HH. Valentina Peralta denuncia agresiones por parte de Álvarez Icaza

La activista por los Derechos Humanos, Valentina Peralta, sufrió amenazas por parte del senador independiente, Emilio Álvarez Icaza.

Regeneración, 20 de mayo del 2022. El senador de la República, Emilio Álvarez Icaza, amenazó y resultó agresivo contra una coordinadora de derechos humanos.

Los sucesos ocurrieron el jueves luego de la mesa de opinión conducida por Adela Micha y que llevaba el título de: “Desaparecidos”; donde también participó la madre de un joven desaparecido, Graciela Villagómez y la coordinadora de la Red Eslabones Por los Derechos Humanos, Valentina Peralta.

Durante el debate los ánimos se calentaron, pues el senador de oposición se lanzó desde un principio en contra del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, Valentina Peralta, no fue tan dura en sus criticas hacía el gobierno federal, lo que le causo la molestia del Álvarez Icaza.

Agresiones de Álvarez Icaza contra Peralta

Peralta señala que a la salida del programa fue amenazada por el senador y famoso por ser defensor de los derechos humanos; además de ser secretario en la comisión de derechos humanos del Senado.

“Me advierte que en donde me vea me va a enfrentar, confrontar y combatir, me ofendió diciéndome a gritos mezquina, mentirosa y otros insultos”, indicó Peralta.

Asimismo, destacó que el lenguaje corporal de Álvarez Icaza fue amenazante en su contra.

“Mientras con lenguaje corporal amenazante, acercó su cara a la mía y gritando me coloco el puño cerrado con el dedo índice extendido a centímetros de la cara”.

Peralta señaló que en el lugar del incidente había gente de producción y la mamá de otro joven desaparecido, quien comenzó a grabar el suceso; por lo que, Álvarez Icaza decidió darse la vuelta y salir del lugar.

“Es una vergüenza y signo de alarma que un hombre que se ostenta como defensor de los Derechos Humanos sea realmente una persona que sea capaz de esas agresiones”.