(Des) Montajes: Regresa «Personas haciendo cosas», una obra existencialista

Por Alexandro Guerrero

Uno de los montajes de mayor registro en la cartelera actual de la Ciudad de México este 2024 y que tuvimos oportunidad de disfrutar el verano pasado es : «Personas haciendo cosas», que arranca nueva temporada El próximo 20 de noviembre.

Cuando una pareja de actores logra establecer la comunión transgresora que aquí testificamos como es el caso; redescubrimos una serie de capas el humano que no todas las dramaturgias contemporáneas logran . La crisis de la relación amorosa y nuestro vínculo con los estamentos sociales detonan no solo una crisis en términos generacionales en este montaje. Demolerán las estructuras en las que se apoya la rueda que hace correr a los hámsters.

De planteamiento minimalista y con un juego espacial de ruptura de cuarta pared pero inversa en el sentido de instalación, participamos de un secuestro elegido, el nuestro develado ante un espejo. La sólida dramaturgia y la solvente dirección de este montaje allanan los caminos de esa una compleja pero sutil dimensión cercanía que nos espeta como colectivo subjetivo el vacío de la estabilidad falsa de esa muletilla social. Hay un importante reminiscencia de aquellos textos existencialistas de la posguerra francesa, sin duda : «A puerta cerrada» en un planteamiento de lo cotidiano experimentado como laberinto, atañen.

«Una persona y Otra persona están en un escenario; comienzan el ensayo de una obra teatral, no lo logran (o no se sabe). Son amantes cariñosos y enemigos implacables. Se preguntan si terminarán esa obra, si eso podría salvarlos. Estar juntos, aunque se odien, porque si no es de esa manera, no es nada»

Compañía: La Muta Teatro, Alternativas de Divulgación AC, Perspectivas EPYC tiene para esta obra la arriesgada y consistente dramaturgia de : Misael Garrido; La dirección clara, interviniendo un agradecible espacio poco ortodoxo de fondo y no cosmético Ricardo Rodríguez, saca jugo al bagaje psicofísico más allá del tono: | En el elenco: Gabriela Aguirre , generosa transgresora sin ambajes en la presencia y Jorge Aguilar, cuya creación es muy conmovedora por la vulnerabilidad a la que se atreve. Consideren este montaje como imperdible… Asistan en pareja bajo su propia responsabilidad.

El diseño de producción es de Kay Pérez, funcional y sorprendente.

Asistencia de dirección: Antonio Lojero

Música original: Yayo Villegas liminal en lo situacional.



Producción ejecutiva: Antonio Lojero y Jorge Aguilar

Producción: Alternativas de Divulgación A.C., Perspectivas y La Muta Teatro

Alternativas de Divulgación, A.C.

Fundada en 2008, esta compañía ha ganado las convocatorias PROCINE 2019 y 2020; el Golden Award del Select Respect Film Festival con el cortometraje “Relato sobre un dolor cotidiano” (Tesalónica, Grecia, 2020) y el Premio Nacional de Divulgación Científica CONACYT 2012 por el espectáculo “Sinfonía en ADN mayor”. También produjo “Pa’ un campo con corazón”, proyecto de divulgación y transferencia tecnológica sustentado por el programa MasAgro de SAGARPA, con más de 400 funciones en todo el país.

La Muta Teatro

Fundada en 1999 por Jorge Aguilar (actor, productor y guionista) e Ignacio Rubio (sociólogo y creador audiovisual). Ha impulsado proyectos innovadores y de investigación artística y social.

En 2015 su montaje “Niño malo” se transmitió desde el Foro de las Artes del Cenart a estudiantes de Psicología de la FES Iztacala, de la UNAM, ya que los distintos personajes fueron objeto de estudio, creándose así una modalidad de “consultorio virtual”.

Sus miembros han sido seleccionados para participar en diferentes encuentros internacionales como el “Mix” de Diversidad Sexual por los cortos “Marcela en el armario” y “Tanática”, así como el Festival de Teatro Don Quijote (en París, Francia) con la obra de teatro “Ruta G”. PERSONAS HACIENDO COSAS Reestreno 20 de noviembre.Duración: 60 minutos | Función apta para mayores de 15 años (acompañados de un adulto) y adultos.

Miércoles 20:00 h | Del 20 de Noviembre al 11 de Diciembre | Teatro La Capilla |Entrada general $250| Preventa $150

www.teatrolacapilla.com