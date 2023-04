Desbandada en el PRI; alcaldesa tricolor se suma a campaña de Delfina

Carmen Albarrán anunció en cabildo del municipio de Donato de Guerra, que pide licencia para sumarse a la campaña de la maestra, Delfina Gómez.

Regeneración, 13 de abril del 2023. La alcaldesa de Donato Guerra en el Estado de México, anunció que se suma al proyecto de la Maestra, Delfina Gómez.

A través de redes sociales la candidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Delfina Gómez; señaló que Carmen Albarrán Gabriel, deja el proyecto de oposición, para impulsar el proyecto de la 4T en el Estado de México.

Por lo que, en sesión de Cabildo solicitó licencia temporal al cargo de Presidenta Municipal, en el que se ha desempeñado con orgullo, profesionalismo, honestidad y ética.

Asimismo, señaló que antes de cualquier proyecto político está el bienestar de todas y todos los mexiquenses que más lo necesitan Albarrán Gabriel.

Por lo que, la alcaldesa de perredista decidió abandonar el proyecto del PRD y sus partidos aliados, PRI y PAN, para sumarse a la maestra, Delfina Gómez; quien encabeza el proyecto de la 4T en el Estado de México con la alianza de Morena, PT y PVEM.

“Quien me conoce saben que soy una mujer íntegra, con principios y valores, la cual ama profundamente a la tierra que la vio nacer. Esta decisión que he tomado, no la tomé sola, la respalda mi familia, mi equipo de colaboradores y espero también contar con el respaldo de todas y todos ustedes, porque sé que juntos hemos cambiado el rumbo de nuestro amado Donato Guerra”, aseguró.

