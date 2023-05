(Des)Montajes: El canto de la Sibila: Lo mejor de la escena teatral en México / Primer cuatrimestre 2023

Por Alexandro Guerrero

Para Rita Guerrero

RegeneraciónMX.- La formación de Rami Martínez es fundamentalmente escénica. Estudió en la Escuela de Teatro de Jalisco en Coordinación con la Escuela de Teatro de Buenos Aires de Raúl Serrano, después en ARGOS – Casa Azul ya en la Ciudad de México, formando parte de la primera generación de actuación de esta escuela.

Con la Compañía Nacional de Teatro fue parte del elenco de tres puestas en escena del: “Proyecto mural, tres siglos de Teatro mexicano” y entremeses. Sigue desempeñándose en todos los géneros del teatro así como en el ámbito underground.

Remi Martínez para Regeneración.Mx nos comparte: “En abril pasado grabamos el disco de: La Sibila, cantos y danzas en Naff Studio. Es un disco que hemos preparado mucho y contiene todo este repertorio de música medieval que hacemos en el programa del mismo nombre. Aclaro que nosotros, aunque estamos en todas las plataformas de streaming, seguimos vendiendo discos físicos porque nuestro público lo sigue pidiendo e incluso estamos pensando en realizar una edición en vinyl.”

FAVOLA INMUSICA está integrada por:

Aura González-Soprano

Rami Martínez- Barítono y dirección musical

Roberto González-Laúd y tiorba

Ulises Miramontes- Cello

Jessus Yussef- Cromorno y Zanfona

El Canto de la Sibila es una representación dramática de carácter litúrgico considerado uno de los de mayor uso. Perteneciente el siglo X, especialmente en la Baja Edad Media, y tuvo una fuerte difusión en Francia, Italia, Portugal y España.

Este canto incluye la caracterización de un niño o sacerdote que es colocado empuñando una espada, de forma muy teatral, mientras entona en canto gregoriano una serie de estrofas sobre el Juicio Final, intercambiándolos con el estribillo “Juicio fuerte nos dé Dios”.

Recordando a Rita

El próximo 22 de mayo se conmemora el aniversario del nacimiento de la Maestra Rita Guerrero, es precisamente ella quien hizo a Rami la invitación hace más de 15 años para formar parte del Coro de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México. Ahí interpretaron bajo su dirección El Llibre Vermell de Montserrat, el cancionero Medieval, “Música divina, humanas letras” de Sor Juana entre otras obras.

R.M. A la par seguí haciendo televisión aunque Rita me regañaba y me decía que no se podía cantar este tipo de música y al mismo tiempo formar parte de esa industria superficial de consumo y enajenación. Fue ella quien me heredó el gusto y la pasión de trabajar la música antigua.

Por azares del destino llegué hasta una maestra de canto en Nueva York: Barbara Maier Gustern, quien lamentablemente falleció hace casi dos años víctima de la violencia en la gran manzana. Barbara fue la maestra de canto de Diamanda Galas (Rita Guerrero la admiraba mucho) y de Debbie Harry.

Es curioso cómo las energías se manifiestan si pides al universo encontrar compañeros de trabajo como y con la calidad de Rita. El trabajo vocal con Barbara fue un punto decisivo en mi desarrollo, además de encontrar un amiga en esa maestra.

R.M. En nuestra reciente grabación aparece «Santa Maria, strela do dia» que es una cantiga perteneciente a un conjunto de 427 composiciones en honor a la Virgen María denominado Cantigas de Santa María, nosotros la interpretamos en nuestro actual programa.

Cabe añadir que se trata de una transcripción y arreglo que hizo Rita Guerrero a mano en su momento y de oído en 1998. Originalmente lo hizo para un concierto que realizó en Guadalajara con el ensamble: “Siglos Pasados”. Es ese arreglo a dos voces lo que hemos recuperado y grabado para el disco y como siempre dándonos la oportunidad para hacer homenaje y reconocimiento a la maestra.

FAVOLA INMUSICA del más alto nivel interpretativo, un gusto al paladar y la oportunidad del diálogo constante y eterno con presencias y sonoridades que en este plano no percibimos pero que sentimos y nos acompañan.

