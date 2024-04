(Des)Montajes: La Cueva De Los Cristales y su gira por la República Mexicana

Por Alexandro Guerrero

Ser madre es súper confrontador porque tú quieres dar lo mejor y resulta que tienes un montón de dolores y carencias que te dificultan la tarea de ser esa que quieres ser para el nuevo ser. Gabriela Moreno/ Dramaturga

RegeneraciónMx.- Las compañías Bocamina Teatral y Arto Monigote se unen para poner en escena La cueva de los cristales, de la dramaturga y actriz mexicana Gabriela Moreno, esta obra es beneficiada por el Circuito Nacional de Artes Escénicas Títeres y Objetos Chapultepec 2023, para ser producida y presentada en una gira breve por los estados de Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.

El texto nos presenta la historia de Natalia y Jerónimo, cuya infancia transcurre en un pueblo que sobrevive de la sal y el recuerdo de lo que fueron antes de la partida del mar.

Ellos se tienen el uno al otro, imaginan el mar, la posibilidad de un mundo más brillante, mágico y alentador, aún en el desierto, donde la ausencia es la presencia más vívida que han conocido, hasta que el viento trae un anuncio, un conjuro atrapado entre cristales. Es una obra dirigida para las infancias pero que resuena como un arrullo en las mentes y corazones de los adultos que las acompañan.

La puesta en escena, bajo la dirección de Harumi Macías, y música de Ami Rojas, apuesta por la magia de los títeres para evidenciar la belleza y simbolismo de las cosas simples.

La premisa del equipo creativo conformado por Gabriela Moreno, Olga Susana Valdes, Harumi Macías, Ami Rojas y Pedro Gaspar era partir de lo sencillo, lo natural, encontrar una esencia.

Todo un pueblo se hace presente, con sus divergencias y afinidades. En concordancia con la propuesta, se buscaron espacios con un trabajo sólido y comprometido con las infancias y la comunidad donde realizan su labor, a través de las artes.

Entrada libre en todas las funciones de La cueva de los cristales

La cueva de los cristales se presentará los días 26 de abril, a las 16:00 hrs. en el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, en Ecatepec; 27 de abril, a las 12:00 hrs. en el Auditorio Ramón Noble del Centro Cultural de Ferrocarril; y el 29 y 30 de abril, a las 17:00 hrs. en La Nana, laboratorio de Arte Comprometido, en la Ciudad de México.

Tengo otra obra: “Cuento de hadas para mujeres y otros demonios” nos comparte Gabriela Moreno, fue montado en 2013 por Rodolfo Guerrero y entonces formó parte del entonces programa de fomento a proyectos y conversiones culturales. Por su parte, nuestro próximo estreno: “La cueva de los cristales”, es un texto que nació de sueños recurrentes y de las vivencias en diferentes lugares viajé y viví, que además está muy alimentado por mi proceso de maternidad.

Los niños observan todo y tienen una capacidad de asombrarse por la cosa más simple, y cuando los observas y observas lo que ven te das cuenta que es maravilloso un palito una piedrita una hojita y renaces con ellos. El texto es en mucho la mirada de los niños, cómo viven la ausencia. En el texto es la ausencia del mar pero es también es la de los padres, un vida que ya no es de un trabajo que ya no es de un entorno que ya no es. Todos los personajes viven una ausencia un dolor y es curioso como las ausencias se vuelven presencias constantes a lo largo de nuestras vidas el texto es un poco eso y cómo podemos transitar ese esa ausencia ese dolor para construir algo nuevo.

En el trabajo del montaje hemos buscado reflejar estos mundos tan distintos de los niños que se asombran de todo que abordan la magia y la aceptan con tanta naturalidad, en contraste con los adultos que se preocupan de todo, con cosas muy simples.

El mundo de los adultos es mucho más sobrio los niños son una expresión de color y energía y la música creada e integrada en la escena. Los títeres ayudan mucho a crear esta magia tan natural y que desde mi punto de vista es real y que esa magia está en las plantas en el mar en las semillas en los cristales.

Gabriela Moreno nació en la Ciudad de México en 1975, es Actriz, dramaturga y gestora cultural. Licenciada en derecho por la UNAM, Licenciada en Actuación por la Casa del Teatro y Especialista en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la UAM. Se ha desempeñado como actriz, productora y coordinadora de programación cultural, operación técnica y logística de eventos tales como Cumbre Tajín (2005-2013), los festejos del Bicentenario (2010) y el Festival Internacional de Cabaret de la Ciudad de México (2012-2018). Realizadora de props y asitentente de contenidos en Producciones Integrales Artísticas, S.A. de C.V. (2009). Formó parte del Grupo de títeres Contratiempo, (1998 a 2003). Fundadora de Aquelarre, proyecto dedicado a la promoción del trabajo artesanal a través de objetos cotidianos. Actualmente forma parte de Bocamina Teatral, en Pachuca, Hidalgo.

