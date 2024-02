(Des)montajes: Testimonios exclusivos con el censurado artista Rigoberto Duplas

En esta entrega te contamos sobre Rigoberto Duplas, un autor único y creador de MERCAN que cierra temporada en Foro La Gruta del CC Helénico.

Por Alexandro Guerrero

“Esta estrategia tiene la virtud de convertirse en un catalizador crítico para al cambio y la capacidad de estimular, de diferentes maneras, la conciencia de los individuos o comunidades participantes”

Nina Felshin

MERCAN, texto magníficamente hiperbólico proclama a un artista obsesionado con la obligación de exhibirse como ejercicio de poder ser[ … ]

La elección de la propia vida como medio de expresión es un intento por hacer frente a algún tipo de represión que, con el tiempo vuelve a la superficie de la experiencia con todo el narcisismo que lo contiene, así como al narcicismo de los propios espectadores.

Esta drástica visión del conceptual artista Rigoberto Duplá, que, como afirma Vergine; “Había permanecido reprimido durante largo tiempo bajo el régimen de la edad moderna hasta la furibunda censura de la que fue objeto”, supone una transformación violenta en la auténtica concepción de lo que es el arte escénico de matriz burguesa social, autorepresentándose de una forma tan visceral como rigurosa.

Entre Arte contemporáneo y arte actual, respecto a su diferencia al cuestionarle nos espeta exquisito:

R.D. No hay. Son sinónimos. Es como preguntar la diferencia entre agua y H2O.

A.G. ¿Cómo te percibes ante las vanguardias como artista?

R.D. Las vanguardias tenían sentido cuando había algún sentido en desenmascarar el absurdo de la existencia. Hoy ya no existen. Existen las modas y los caprichos del mercado. Yo solo hago mi trabajo; y pienso en cómo venderlo cuando me quiero comprar una moto nueva.

A.G. ¿Lo nodal en tu obra es la obra misma, el artefacto o tú Rigoberto?

R.D. No existen esas divisiones. La obra de arte comprende al artefacto, a la totalidad de mi existencia y a la persona que la experimenta. Sin un elemento de esa santísima trinidad, no hay arte.

A.G. ¿Piensas seguir violentando el cuerpo de la mujer como ocurrió en tu pieza anterior como propuesta en futuros proyectos?

R.D. Yo seguiré trabajando con lo que sucede en el mundo. Y nada sucede en el mundo si no sucede a través de mi percepción del mundo. Nadie me ha podido comprobar lo contrario.

A.G. Comparto una pregunta que he leído en distintas redes y medios escritos desde los feminismos tras toda la enorme polémica suscitada por este trabajo que fue censurado y considero un parteaguas en tu obra ¿Por qué no empiezas a trabajar con tu propio cuerpo y con tu construcción de la masculinidad en lugar de estarte aprovechando del cuerpo de las mujeres?

R.D. Toda mi obra nace de mi cuerpo, y de mi construcción de la masculinidad. No solo MERCAN. Procuro vivir en equilibrio precario. Soy una maraña de contradicciones, y he encontrado en la contradicción mi mayor potencia creativa. Si mi obra provoca dolor, es porque yo sangro de heridas simétricas.

Rigoberto Duplas nace en la Ciudad de México el año de 1979. Es Artista visual, cineasta y curador, de formación autodidacta. Rigoberto Duplas forma parte de una generación de artistas que surgieron a finales de la década de los noventa en la Ciudad de México, rompiendo con los estándares de la academia y la tradición pictórica inherentes al muralismo mexicano.

A través del uso del arte conceptual, la instalación y el video, la mayoría de su obra cuestiona las relaciones entre violencia y poder, proponiendo interpretaciones desde los lenguajes de la cultura pop. Fundador de MASO, de 1998 a 1999, y del 2001 al 2002 dirigió La Vulcanizadora. Como curador, sus proyectos han sido exhibidos en países como España, Estados Unidos, Reino Unido, México, Bolivia, Colombia y Perú.

Entre sus exposiciones individuales destacan: MERCAN, Galería La Purísima, Barcelona (2022), La hoguera de las Vanidades, Machete Galería, Ciudad de México (2019), Los que mueren son los otros, MUCA-Campus, Ciudad de México (2017), Requiem for Maria, Y Gallery, Nueva York (2012), Postmiseria/Revolution is the New Black, Centro de las Artes, Monterrey (2012), y ChakrAK-47, LAXART, Los Angeles (2010). Sus obras han sido exhibidas en Queen’s Nails Annex, San Francisco (2010), Galería de La Raza, San Francisco (2010), Revolver Galería, Lima (2009), La Central, Bogotá (2009), The Hayward Gallery, Londres (2008); así como en Sala de Arte Público Siqueiros (2008 and 2010), Museo de Arte Carrillo Gil (2001) y La Panadería (1997) en Ciudad de México.

MERCAN :Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020 Ciudad de México, CDMX

DIRECCIÓN Fernando Bonilla. ELENCO: Sophie Alexander-Kats, Cristian Magaloni y Fernando Bonilla.

del 26 de enero al 25 de febrero de 2024

viernes , 20:00 – 22:00 hrs.

sábado y domingo , 18:00 – 20:00 hrs.

https://helenico.gob.mx/cartelera/detalle/283183/mercan-de-rigoberto-duplas