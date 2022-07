Despiden a compatriotas muertos en tragedia de tráiler de Texas

En Querétaro, Oaxaca y Veracruz centena de habitantes de pueblos pequeños y empobrecidos dieron el último adiós a compatriotas muertos en Texas

Regeneración, 15 de julio de 2022. Se realizan los primeros funerales de migrantes mexicanos repatriados tras la tragedia del tráiler en Texas se llevaron a cabo este jueves en estados como Querétaro, Oaxaca y Veracruz.

Y es que el miércoles, el Gobierno mexicano anunció la repatriación de 16 cuerpos de mexicanos que fallecieron en ese episodio en Texas.

Cabe destacar que fueron abandonados en el interior de un tráiler que transportaba migrantes y que fue localizado en San Antonio el 27 de junio.

Texas

Además, como se recordará Relaciones Exteriores, Gobernación y de la Defensa Nacional coordinaron una serie de vuelos con el objetivo de repatriar los cuerpos.

Y es que precisamente a bordo del segundo vuelo militar realizado por la Cancillería mexicana arribó a México el cuerpo de Marcial Trejo.

Se trata del único ciudadano de Querétaro que murió en la tragedia de Texas.

Por otra parte, las agencias indican que sus restos fueron sepultados en el panteón de la comunidad de Ahuacatlán de Guadalupe, Pinal de Amoles, mismo municipio del que él era originario.

Además se indica que Marcial siempre tuvo en su mente la idea de irse a Estados Unidos.

Esto, como la mayoría de los jóvenes de la región, pues habitan el municipio más pobre de Querétaro y uno de los que registran la mayor migración hacia el norte.

-“Uno va a buscar la vida y encuentra la muerte. Yo también una vez fui y no me gustó, tratan muy mal los americanos», dijo un vecino mayor.

E incluso agregó: «Yo una vez me fui y ya me andaba muriendo, no llevábamos oxígeno, en una camioneta cerrada y ya mejor no volví. Ya no quise ir, aunque no tenga dinero pero aquí estoy”, relata.

Oaxaca

Por otra parte, en el estado de Oaxaca, habitantes, amigos y familiares de la comunidad de San Miguel Huautla despidieron a Javier Flores López.

Esto es, uno de los cuatro migrantes originarios del estado, quien falleció en el tráiler en San Antonio, Texas.

Por otra parte se indica que los otros tres fallecidos son Marco Antonio Velasco también de San Miguel Huautla.

Además de Josué Díaz, de Santa María de Tlahuitoltepec, y Mariano, de San Felipe Usila.

Y es que hasta ahora, el forense del condado ha confirmado la muerte de 53 migrantes, entre ellos 26 mexicanos, siete guatemaltecos y 14 hondureños.

Veracruz

Además, los portales relatan la despedida de Jair, de 19 años, su hermano Jhovani, de 16, y su primo Misael, también de 16, partieron desde San Marcos en Naolinco, Veracruz.

Y es que ellos cruzaron el río Bravo y entraron a Texas por la madrugada.

Así, la noche del miércoles 13 de julio, sus cuerpos regresaron a San Marcos Atexquilapan, donde vivían al lado de sus padres.

Cabe destacar que a la entrada del pueblo se formó un cortejo de familiares y amigos que escoltó a los adolescentes hasta su casa.