Lili Bustillos, exmiss de Puebla, es reaprehendida por explotación laboral de mujeres indígenas

La ex reina de belleza, Lili Bustillos, fue aprehendida por segunda ocasión en Puebla, tras las denuncias que hay en su contra por trata de personas.

Regeneración Mx, 22 marzo 2023. María Hilda “N”, mejor conocido como Lili Bustillos fue aprehendida, por segunda ocasión, por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, luego de ser acusada de tortura y privación de la libertad por una de sus víctimas.

La detención se llevó a cabo en uno de sus domicilios ubicado en la calle Adolfo López Mateos, de la colonia San Pedro de Angelópolis, en Puebla y a diferencia de la primera vez que fue detenida, este arresto cumplió con las normativas vigentes por lo que es completamente legal.

La primera aprehensión de Lili Bustillos se realizó el pasado 9 de marzo en las inmediaciones del Instituto Oriente, pero dado que es considerada propiedad privada, la jueza Lizeth Fuentes, decidió ponerla en libertad por ser una detención ilegal.

La ex reina de belleza es acusada de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, luego de que una de sus víctimas, identificada como Teresa, la denunciara hace un año, cuando logró escapar con ayuda de un vecino de la familia.

De acuerdo con lo dado a conocer por la Red de Formadoras Kualinemilis AC, Lili Bustillos captaba mujeres indígenas de la sierra norte de Puebla con promesas de trabajo, mediante anuncios donde ofrecía vacantes de trabajo doméstico por una paga de 1800 semanales, pero este dinero nunca llegaba a manos de las mujeres.

Además de someterlas a diversas torturas y humillaciones, Teresa, refirió a la fiscalía haber estado 3 años con ella, tiempo en la que fue golpeada con un martillo, privada de su libertad y lesionada en varias ocasiones con un cuchillo, luego de que la ex reina de belleza se molestara y le hiciera cortes en los dedos y el cabello.

El vecino que le ayudo a escapar comentó a los medios que Lili Bustillos dejaba encerrada a la mujer en el domicilio cuando ella, su esposo y sus hijos salían, además de tenerla bajo amenazas de dañar a su familia y que el día que la rescató llevaba dos semanas sin haber ingerido ningún alimento.

Después de que se hiciera pública su detención, muchas mujeres sumaron testimonios de tortura y explotación laboral, mediante la Red de Formadoras Kualinemilis AC, que se encargó de recabar las historias de las mujeres y acompañarlas a hacer las denuncias correspondientes ente las autoridades del Estado.

“Me llevó a su casa, prometiendo trabajo; yo tenía mucha necesidad y por eso fui; me dejaba encerrada con llave cuando se iba de vacaciones y no podía comer su comida, nunca me pagó, intenté suicidarme en dos ocasiones con los productos que usaba para limpiar el baño.

El día que hui una señora que rentaba ahí me ayudo, me salí sin nada, ella me trajo de regreso a mi casa, no pude denunciar porque nadie me iba a creer, en aquel entonces tenía 15 años y tenía mucho miedo”, señaló uno de los testimonios anónimos.