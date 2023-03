Traficantes de fentanilo a EE.UU son estadounidenses, no migrantes

En 2021 más del 85% de condenados por fentanilo en EE.UU eran estadounidenses, Sólo el 0.02% de arrestados por la Patrulla Fronteriza poseían fentanilo

Regeneración, 22 de marzo de 2023. Los principales traficantes de fentanilo a EUA son estadounidenses, no migrantes, revela estudio.

Además, 60 por ciento de los republicanos creen que la mayor parte del fentanilo que ingresa a EUA es introducido por inmigrantes ilegales.

AMLO

Cabe destacar que el estudio fue señalado en la Mañanera de AMLO al tiempo que el general Luis C. Sandoval, de la Defensa informó que en los últimos 15 días se decomisaron 377 kilogramos de fentanilo.

Esto, en todo el país, lo cual representaría 337 millones de dosis.

Por otra parte, se destaca que en el Informe del Gabinete de Seguridad, el general secretario detalló que en Sonora se encontraron 2 mil kilogramos.

Además, en Baja California mil 999 kilogramos mientras que en Sinaloa el decomiso fue de mil 616 kilogramos, 100 kilogramos en Coahuila y en Chihuahua 200 kilogramos.

-“En cuanto a metanfetaminas en estos 15 días (fueron asegurados) 4.1 millones de dosis, 4 mil 126 kilogramos, y 377 de fentanilo que serían 337 millones de dosis”, informó.

Seguidamente, en Palacio Nacional, el titular de la Defensa Nacional detalló que en estos 15 días se decomisó un kilogramo de heroína; 642 kilogramos de marihuana y 110 kilos de cocaína.

Fentanilo

Por otra parte, pPolítico MX señala que quienes ingresan fentanilo a Estados Unidos son en su mayoría estadounidenses, no personas migrantes.

Lo anterior, como creería la mayoría de los políticos republicanos y gran parte de los ciudadanos norteamericanos.

Así dice el estudio “Fentanyl Is Smuggled for U.S. Citizens By U.S. Citizens, Not Asylum Seekers” publicado por Cato Institute de Washington D.C.

Datos

En el documento, cuyo autor es David J. Bier, experto en inmigración legal y seguridad fronteriza, señaló que en 2021 más del 85% de los condenados por fentanilo en EUA eran estadounidense.

Esto representa diez veces el porcentaje de condenas a inmigrantes ilegales por el mismo delito.

Además sólo el 0.02% de las personas arrestadas por la Patrulla Fronteriza por cruzar ilegalmente poseían fentanilo.

-“El fentanilo es traficado principalmente por ciudadanos estadounidenses. La Comisión de Sentencias de Estados Unidos publica datos sobre todas las condenas federales”.

Esto es, “que incluyen información demográfica sobre las personas condenadas por tráfico de fentanilo… Cada año, los ciudadanos estadounidenses reciben la mayor cantidad de condenas por mucho”.

Así señala el estudio al tiempo que indica que en 2021, éstos representaron el 86.3% de las condenas por tráfico de fentanilo en comparación con sólo el 8.9% de los inmigrantes ilegales”.

Encuesta

Lo anterior contrasta con los resultados de una encuesta que realizó NPR-Ipsos.

Y es que se encontró que el 39% de los estadounidenses y el 60% de los republicanos creían que:

-“…,la mayoría del fentanilo que ingresa a EUA es introducido de contrabando por inmigrantes no autorizados que cruzan la frontera ilegalmente”.

Pero no solo eso, sino que se determinó que quienes financian el tráfico de esta sustancia, causante de una crisis de salud en EUA, son también estadounidenses y representan casi el 99% de los consumidores.