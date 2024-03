Detienen a involucrados en fallecimiento de Camila en Guerrero

La FGE de Guerrero informó que dos personas involucradas en el caso de Camila en Taxco, Guerrero han sido detenidos tras permanecer en el hospital tras ser casi linchados por los pobladores.

RegeneraciónMx, 31 de marzo de 2024.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Axel “N” y un menor de edad, cuya identidad se reserva, por su presunta implicación en el delito de feminicidio en perjuicio de la niña Camila, en Taxco de Alarcón.

Según fuentes de la FGE, los acusados son los hijos de Ana Rosa N, quienes fueron agredidos por los habitantes del municipio el pasado jueves, junto con su madre, tras ser señalados como posibles responsables del crimen.

Los sospechosos permanecen hospitalizados bajo custodia policial, uno de ellos con fractura de cráneo y el otro con doble fractura en un brazo. Su madre, Ana Rosa, falleció en la fiscalía el mismo día, tras sufrir las agresiones de los lugareños.

“Con la ejecución de estas órdenes de aprehensión, la Fiscalía General del Estado de Guerrero reafirma su compromiso con los ciudadanos de Guerrero en la búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad”, expresó la institución en un comunicado oficial.

Madre de Camila rechaza haber descuidado a su hija

“Es inadmisible que corten los sueños de cualquier niña; es intolerable que destrocen una familia como la mía lo vivió”, expresó Margarita Ortega, madre de Camila, la pequeña de 8 años que fue secuestrada y posteriormente asesinada en Taxco.

En una entrevista con varios medios de comunicación, Ortega agregó: “Se llevaron la vida de mi hija, pero también se llevaron una parte de mí; sé que mi existencia nunca volverá a ser la misma”.

La mujer también aprovechó la oportunidad para rechazar las afirmaciones hechas por el secretario de Seguridad municipal, Doroteo Eugenio Vázquez, quien la acusó de negligencia en el cuidado de su hija, aunque más tarde se retractó.

“No soy responsable de esto, siempre he cuidado a mi hija, y no es solo ella, tengo tres hijos; estuve atenta a su cuidado, y quienes me conocen pueden dar fe de ello”, afirmó Margarita.

