Dictan prisión preventiva a Yessica ‘N’ por caso del petardo que mató a estudiante del Bachilleres 2 de la CDMX

Yessica Alejandra “N”, será ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en espera de una nueva audiencia.

Regeneración Mx, 2 junio 2023. Un juez de control impuso prisión preventiva a Yessica Alejandra “N”, quien continuará en el penal de Santa Martha Acatitla hasta que se determine su responsabilidad en la muerte de Patxy Ximena, la joven que murió tras ser golpeada con un petardo en el Bachilleres Número 2 en la CDMX.

De acuerdo con las averiguaciones previas hechas por la policía de Investigación, Yessica Alejandra “N” es la líder de un grupo porril conocido como los “Cancheros”, presuntos responsables de lanzar el petardo que acabo con la vida de la joven de 18 años.

Cabe destacar que, aunque ella no es la responsable de haber lanzado el petardo, se determinó que la joven era quien los fabricaba, por lo que la Fiscalía busca imponer cargos por feminicidio, delito que su defensa busca desestimar.

Roberto Hernández, papá de Patxy Ximena, declaró a los medios de comunicación que familiares de Yessica Alejandra “N” acudieron a su domicilio a intimidarlos, razón por la que solicitaron protección de la policía.

Además de desmentir la versión que circula, respecto a que la joven pertenecía al círculo cercano de amigos de Patxy Ximena.

Asimismo, los padres de la joven estudiante mencionaron que sientieron impotencia cuando se les notificó que la probable asesina de su hija había sido detenida.

“En lo particular se me revolvió el estómago, la impotencia y las ganas de tenerla en frente y decirle tantas cosas, pero nosotros no podemos hacer justicia por nuestra propia mano”, declaró el padre de Ximena.