Diputado de Morena denuncia al panista Luis Mendoza de privatizar parques en Benito Juárez

Luis Mendoza busca crear un «Parque Modelo» en los Venados, mientras bloqueos y protestas exigen respeto a espacios públicos.

RegeneraciónMx, 28 de noviembre de 2024. El diputado federal de Morena, Jaime López, denunció que el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, busca privatizar los parques de la demarcación.

Y es que, el legislador señaló que estas acciones están relacionadas con el llamado «cártel inmobiliario«.

Durante una rueda de prensa este miércoles, López calificó estas intenciones como ilegales y aseguró que implican despojo de comerciantes y modificaciones arbitrarias de reglamentos internos.

“Tienen un efecto negativo porque han sido origen del ‘cártel inmobiliario’, que ha llevado a empresarios ligados a estos actos de corrupción a enfrentar procesos penales”, señaló.

Además, criticó al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, por presuntamente perpetuar estas prácticas en la alcaldía.

Luis Mendoza niega los señalamientos de Morena

Sofía María Vélez, concejala morenista, acompañó al legislador y acusó que, desde que Mendoza asumió el cargo se impidió la instalación de vendedores; así como actividades culturales y deportivas en los parques. Exigió un trato digno para los comerciantes en las mesas de diálogo.

La denuncia surge tras declaraciones del concejal Hugo Torres Zumaya, quien afirmó que la alcaldía busca concesionar áreas del Parque de los Venados para proyectos como un lago artificial, desplazó al menos 200 familias de comerciantes.

Comerciantes afectados bloquearon el Eje 7 Sur y el Eje 1 Poniente en protesta, exigiendo ser reinstalados.

En respuesta, la alcaldía negó las acusaciones a través de redes sociales, asegurando que no planea concesionar espacios públicos y criticó al medio La Jornada por no verificar información oficial. Sin embargo, no se refirió a las declaraciones de Torres Zumaya ni a los bloqueos recientes.

El proyecto del “Parque Modelo” de Luis Mendoza sigue generando controversia, al tiempo que comerciantes y autoridades chocan en un tenso diálogo sobre el futuro de los espacios públicos en Benito Juárez.

