Diputado de Vox causa polémica por tuit de niño asesinado

A través de Twitter el diputado de Vox, Juan Luis Steegmann, se refirió al asesinato de un niño de 9 años a manos de un violador.

Regeneración, 31 de octubre del 2021. Un diputado del partido ultraderechista español Vox, causó polémica por un mensaje que compartió en redes sociales sobre el asesinato de un niño.

Juan Luis Steegmann criticó a un menor de 9 años que fue asesinado por vestirse de la niña del excorcista.

«El asesino del niño creyó que era una niña porque iba disfrazado de la niña de ‘El Exorcista’. Halloween es una fiesta maligna», escribió el legislador.

La publicación causó el enojo y la molestia de los usuarios de redes sociales.

Y es que, criticaron a Steegmann por cuestionar al menor por estar disfrazado de un personaje femenino.

Asimismo, las críticas se centraron en el asesino del menor y no por la forma en que este se encontraba disfrazado.

Mientras que otros usuarios tambien indicaron que la celebración no tenía relación con el asesinato.

«La culpa no es de Halloween o del disfraz del niño sino del asesino. Tienen ustedes la empatía de un zapato. Me repugna su tuit».

Aunque la publicación original fue eliminada de la red social, integrantes de Vox han criticado lo escrito por el político.

Pese a ello, el legislador Steegmann mantiene su postura y crítica a la celebración de Halloween.

«Me ratifico. Halloween es una fiesta pagana y por lo tanto, maligna. Aunque haya legión de personas que crean que es una fiesta inocente porque la celebran niños, yo no lo creo, y no me van a hacer callar por mucho que les indigne«, precisó.

El niño fue asesinado en Lardero (La Rioja), por un violador reicidente, lo que causó la indignación en España.