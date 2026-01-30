Diputados de Movimiento Ciudadano son baleados en Culiacán

Regeneración, 29 de enero 2026– El diputado emecista Sergio Torres Félix, fue atacado por un grupo de sicarios en Culiacán junto a su compañera de partido, Elizabeth Montoya Ojeda.

Delicados diputados baleados en Sinaloa



Culiacán.- Los diputados de MC en Sinaloa, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, fueron atacados a tiros en Culiacán cuando circulaban por el Malecón Niños Héroes tras salir del Congreso. Ambos se reportan delicados. pic.twitter.com/wMGo6gqH4i — Página Nueve (@Pagina_Nueve) January 29, 2026

Audiencia

Torres Félix salió junto a su colega de la Legislatura y ambos se dirigieron aproximadamente cuatro kilómetros hacia el Paseo Niños Héroes, donde se encuentra la sede del partido.

A pocos metros del edificio de Movimiento Ciudadano, los legisladores fueron baleados alrededor de las 11:55 horas, según fuentes policiales.

Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gabinete de Seguridad está atendiendo el caso de los diputados de MC que fueron atacados a balazos en Culiacán.

Durante su conferencia matutina, la mandataria reiteró que «vamos a reforzar la seguridad» en el estado.

Comentó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se puso en contacto con el Presidente de Movimiento Ciudadano para ofrecer apoyo “en todo sentido”.

“El gabinete de seguridad está colaborando”, mencionó Sheinbaum al resaltar que se realizaron arrestos.

Comentó que pronto irá a Sinaloa con el equipo de Seguridad, y que también se encontrará con habitantes y empresarios para conocer mejor la situación.