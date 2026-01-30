Bajas temperaturas llegan hasta -7.1 en la Sierra Tarahumara

Áreas de Chihuahua presentan temperaturas cercanas a –5°C y vientos de hasta 35 km/h, destacando Majalca con-7.1°C

Regeneración, 29 de enero 2026– El ingreso de aire ártico mantendrá heladas matutinas en gran parte del estado de Chihuahua, como Hidalgo del Parral, municipios del sur y la Sierra Tarahumara, con vientos moderados en la región.

Bajas temperaturas

En Parral, la temperatura mínima fue de aproximadamente 0.4 grados centígrados, mientras que la máxima alcanzó 12.5 grados.

Esto refleja la caída de temperaturas relacionada con la masa de aire polar que impulsa el Frente Frío número 30 sobre gran parte del país.

En la zona sur del estado, localidades como Guachochi, Balleza y Guadalupe y Calvo experimentaron temperaturas mínimas por debajo de cero.

Con mediciones de hasta -4.9 grados en Guachochi y -0.1 en Balleza, estas condiciones favorecen la aparición de heladas durante las primeras horas del día.

Pronóstico

El pronóstico para la zona montañosa indica un clima de muy frío a frío intenso, especialmente en lugares como San Juanito, Creel y El Vergel.

Donde las mínimas han caído por debajo de -4 grados, manteniendo el riesgo de heladas generalizadas.

El cielo se mantendrá de despejado a parcialmente nublado en la mayor parte del estado, sin posibilidad de lluvias.

Esto se debe a que la interacción de las corrientes en chorro polar y subtropical, junto con la entrada de humedad del Pacífico, no generará lluvias significativas en la región.

Viento

En lo que respecta al viento, se anticipan velocidades de entre 5 y 15 kilómetros por hora.

Con rachas que podrían superar los 35 kilómetros por hora en áreas del suroeste y sur del estado, incluyendo Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza y Jiménez.

Estas condiciones pueden aumentar la sensación de frío, sobre todo en Parral y en comunidades rurales del sur y la Sierra Tarahumara.

Cumbres de Majalca y Temósachi

La temperatura más baja ocurrida en el estado de Chihuahua durante las últimas horas se registró en Cumbres de Majalca.

El termómetro descendió hasta -7.1 grados, convirtiéndose en el lugar más frío de la entidad durante el paso del frente frío número 30.

Otras áreas de la Sierra Tarahumara también reportaron temperaturas extremas, como Temósachi con -4.1 grados.

Frío intenso

Reflejando condiciones de frío intenso y heladas generalizadas desde la madrugada.

En ciudades del centro del estado, el frío también se hizo sentir con temperaturas bajo cero.

Chihuahua capital reportó una mínima de -0.9 grados, mientras que Cuauhtémoc llegó a -3.8 grados.