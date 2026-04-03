Operación Desconexión: Asegurados 192 inmuebles de extorsión

Edomex: 46 días de acciones Desconexión. 102 personas detenidas señaladas por extorsión indirecta así como prestamos ilegales «Gota a gota»

Regeneración, 2 de abril de 2026. La operación “Desconexión” en el Estado de México, logró la detención de 102 personas y el aseguramiento de 192 inmuebles vinculados a actividades de extorsión.

Así informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Dicho operativo, realizado durante 46 días en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, tuvo como objetivo combatir la llamada “extorsión indirecta”.

Desconecta

Misma que se comete mediante llamadas telefónicas, mensajes, sitios web y aplicaciones de mensajería, así como desarticular esquemas de préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.

Según las autoridades, entre los inmuebles asegurados se encuentran 67 centros de operación tipo “call center” y cinco centrales de préstamo.

Además de 14 puntos de venta de estupefacientes y 106 establecimientos identificados como “giros negros”, los cuales formaban parte de la infraestructura utilizada por grupos criminales.

Del total de detenidos, 25 son mexicanos y 77 extranjeros.

E incluso se detalla que hasta el momento, 50 personas ya fueron vinculadas a proceso y permanecen en prisión preventiva, entre ellas ciudadanos colombianos, venezolanos y cubanos.

Se identificó a 25 mexicanos y 77 extranjeros (principalmente de origen centro y sudamericano) involucrados en la operación de los centros de llamadas.

Asimismo, se dio intervención a autoridades migratorias para definir la situación legal de los extranjeros involucrados.

Opera

Las investigaciones revelaron un modus operandi basado en la operación de centros telefónicos desde donde se realizaban llamadas masivas para suplantar instituciones financieras.

Asimismo, simular cargos bancarios o prometer premios inexistentes, con el fin de obtener datos personales y bancarios de las víctimas.

Posteriormente, los delincuentes exigían pagos mediante amenazas o transferencias electrónicas.

También se identificó la operación de redes de préstamos informales con intereses excesivos, en las que, ante la imposibilidad de pago, las víctimas eran intimidadas o agredidas por grupos de cobradores.

Acusados

La Fiscalía mexiquense indicó que estas estructuras delictivas diversificaban sus ingresos mediante actividades como venta de drogas, trata de personas, secuestro exprés y lavado de dinero.

Además de utilizar negocios formales e informales para ocultar sus operaciones.

Entre julio de 2025 y marzo de 2026, la institución recibió 1,084 denuncias por extorsión, de las cuales el 62 por ciento se cometieron bajo la modalidad no presencial.

Como parte de la operación, las autoridades aseguraron 67 servidores, más de 2,800 equipos de cómputo, 265 laptops, 404 teléfonos celulares, más de 3,000 chips telefónicos.

Junto con ello, armas de fuego, drogas y documentación con datos personales, así como guiones utilizados para engañar y presionar a las víctimas.