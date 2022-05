Doctor Strange 2, la primera película de terror del MCU

Seis años tardó en llegar Doctor Strange 2 al MCU para deleite de los fanáticos.

Luego de ayudar a Spider-Man esa su última película, Doctor Strange regresa al MCU para tratar de controlar el Multiverso que se está colapsando. Bajo la dirección de Sam Raimi, la nueva entrega del ‘Hechicero Supremo’ es para un público no tan juvenil como nos había acostumbrado Marvel, ya que aquí la sangre correrá.

La película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness inicia con fuerza, presentándonos una versión alternativa de Strange y al mismo tiempo a América Chávez (Xóchitl Gómez), una nueva heroína que llega al MCU la cual tiene el poder de abrir portales para viajar entre los distintos Multiversos.

Strange de la Tierra 616 (que es donde se llevan a cabo todas las películas del MCU) ayudará a América a sobrevivir de todos los entes, demonios y brujas que quieren acabar con su vida y quedarse sin poderes. Eso sí, no esperen todo el combo de chistes que Marvel los tiene acostumbrados, ya que aquí son contados y en muchas ocasiones precisos con las escenas.

Para disfrutar la cinta

Algo para tomarse en cuenta es que si no has visto la serie de Wandavision que se encuentra en Disney+ no entenderás parte de la película, por lo que es muy recomendable que la veas antes de lanzarte al cine.

La trama de la película no esta rebuscada y es sencilla, por un lado está la búsqueda de ser feliz, y por el otro concretar una familia. Por tal motivo la línea del argumento corre sin ningún percance.

De igual manera, se verá otro rostro poco conocido de Wanda Maximoff alias la Bruja Escarlata, la cual dejará a más de uno en silencio por todo lo que realizará en la cinta. Convirtiéndose en la villana que le hará la vida imposible a Strange y América Chávez.

Foto: Marvel Studios

Doctor Strange 2 da entrada a nuevos personajes y otros que regresan

La película de Doctor Strange también tiene su dosis de fanservice ya que podemos ver a varios de los personajes que ya se habían presentado en otras películas o en otras series de Marvel.

Como por ejemplo el debut de la Capitana Carter interpretada por Hayley Atwell, y la cual salió de los capítulos de What If?. O de igual manera el profesor Charles Xavier de Patrick Stewart, quien fue una constante en todas las cintas de los X-Men por parte de FOX.

La llegada de los Illuminati al MCU es una realidad y más de uno se iría de espaldas cuando den a conocer a todos los integrantes de esta sociedad secreta de héroes que se reúnen cuando la humanidad está en riesgo.