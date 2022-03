¿Dónde y cuando ver el sorteo del Mundial Qatar 2022?

La Selección Mexicana dirigida por Gerardo Martino aún no tiene su boleto a Qatar 2022 y su lugar se definirá en los próximos partidos

Regeneración 29 marzo 2022. El próximo viernes 1 de abril se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo Qatar 2022.

De acuerdo con la información los dos equipos de los repechajes continentales se definirán en junio, al igual que la Llave A de las eliminatorias europeas debido al conflicto con Ucrania.

El sorteo final se realizará con 32 equipos en cuatro bombos, de acuerdo a los rankings de la FIFA que se dará a conocer el 31 de marzo, un día antes del sorteo.

Qatar, anfitrión, estará en el Bombo 1 y tendrá la posición A1 automáticamente. El resto de los siete cabezas de serie ocuparán el puesto 1 de cada grupo (B1, C1, D1, etc) en orden en el que sean sorteados.

El bombo tendrá al octavo mejor equipo y el 3 comenzará con el décimo octavo mejor equipo.

Mientras que el bombo 4 tendrá los últimos cinco equipos en el ranking los dos ganadores del repechaje continental.

El grupo 1 incluye al anfitrión Qatar, además de Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra y España. En el bombo dos las cabezas son Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Dinamarca y Uruguay.

Mientras que en el tres están Irán, Japón, Serbia, Canadá y Corea del Sur, en cuarto se encuentran Arabia Saudita, Ecuador y los vencedores del repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales), de Concacaf vs. Oceanía y el de Conmebol vs. Asia.

México en Qatar 2022

La Selección Mexicana dirigida por Gerardo Martino aún no tiene su boleto a Qatar 2022.

En la tabla general, México esta empatado en 25 puntos con Estados Unidos pero la selección nacional tiene una menor diferencia de goles lo que la ubicaría en el tercer sitio.

La única forma en la que la selección se ubicaría en un puesto de repechaje es que perdiera su último juego y Costa Rica, que tiene 22 unidades, ganara por más de cuatro goles a Estados Unidos.

¿Dónde ver el sorteo?

En las plataformas oficiales de la FIFA transmitirán el evento el próximo 1 de abril. La hora para poder ver este evento es a partir de la 10 de la mañana tiempo local del centro de México.