Edgar Oceransky dice que su comentario pedófilo era parte de un sketch

Oceransky indicó que el audio que se difundió forma parte de un Sketch que entra en el terreno de la ficción y lo han querido ver como una confesión de un delito

Regeneración 15 marzo 2022. El cantante Edgar Oceransky respondió a los señalamientos que se hicieron en redes sociales en el que se le escucha decir que le gustan las niñas de 15 años.

Mediante redes sociales escribió que la información que se compartió es totalmente falsa.

«A mí me gusta la diversidad, pero mi preferencia más profunda son las adolescentes, ¿no? que tengan todavía cara de ministerio público, sí, miren, mejor ir “al bote” por una chavita que por el alcoholímetro”, se escucha en el audio que se difundió.

Oceransky indicó que el audio que se difundió forma parte de un Sketch que entra en el terreno de la ficción y lo han querido ver como una confesión de un delito.

“Probablemente el contenido del audio sea sensible y no agrade a muchas personas, pero no debe descontextualizarse y deberá ser tomado siempre, como ficción”, publicó Edgar Oceransky.