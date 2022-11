En el marco del Día Mundial de la Diabetes es de importancia recordar que no hay nada mejor que la educación para prevenir y tratar de la mejor forma la enfermedad.

Por Lic. Marisol Olarra*

RegeneraciónMx, 17 de noviembre de 2022.- Este mes se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, eso no es una novedad, pero sí cobra mucha importancia porque es una invitación a hacer conciencia, a sensibilizarnos, y sobre todo, a tomar acción en torno a este padecimiento, no sólo por la cifras en México que son altamente alarmantes, sino por las vidas que son afectadas. Esta condición no sólo la vive el paciente, también su alrededor, profesionales de la salud, público en general, todos formamos parte de este círculo y tenemos un papel que desempeñar para lograr una mejora significativa.

Este año, de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (FID), el tema a atender por motivo del Día Mundial de la Diabetes es: “Acceso a la atención de la diabetes; si no es ahora, ¿cuándo?”. Se trata de la campaña de concientización sobre la diabetes más grande del mundo que pretende ser un impulsor global para promover la importancia de tomar acciones coordinadas y concertadas para enfrentar la diabetes como un problema crítico de salud mundial.

Es por esto que este Mes de la Diabetes, en el marco de esta fecha, se lleva a cabo la 2da Cumbre Virtual de Diabetes, que consiste en un ciclo de conferencias virtuales en las que valiosos aliados suman esfuerzos: BD Ultra-Fine™, Lifescan, Bayer, Johnson & Johnson, Quaker y Splenda, cada uno desde sus respectivas especialidades y en igualdad de oportunidades, con el objetivo común de fomentar una mejora significativa en la calidad y estilo de vida de las personas que viven con diabetes. Estas conferencias pueden atenderse en vivo o acceder a ellas posteriormente ya que quedan grabadas para que todos nos eduquemos en diferentes aristas sobre el tema en https://go.bd.com/2dacumbrediabetes.html.

De acuerdo con datos de la Federación Internacional de Diabetes, en la 10ª edición de su Atlas de la Diabetes 2021, en México, se calculaban 14.1 millones de personas con diabetes entre 20 a 79 años de edad, posicionándolo en el séptimo lugar del mundo. En este mismo periodo, se estimaron 6.7 millones de personas de 20 a 79 años sin diagnosticar, colocando a México en el séptimo lugar del mundo.

Estos datos reflejan la urgencia sanitaria que existe en la lucha contra la diabetes, así como recursos que ayuden a llegar a un manejo adecuado. Las personas que viven con diabetes necesitan atención y apoyo continuos para el manejo de su condición y evitar complicaciones que afecten su salud. Esta 2da Cumbre Virtual de Diabetes es una herramienta más en la que se pueden apoyar pacientes, público general y profesionales de la salud para comprenderla, así como mejorar, acompañar y hacer más responsables los comportamientos del autocuidado de la diabetes.

Como ya lo mencionó el Dr. Josafat E. Camacho Arellano, presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes (FMD): “El acceso a la atención y cuidados de la diabetes involucra muchos aspectos que deben ser atendidos de manera primordial para evitar que la salud de los pacientes se ponga en riesgo: acceso a la insulina, al autocontrol, a la medicación oral, a una dieta saludable, a la actividad física, a la educación y al apoyo psicológico. Estas necesidades básicas quedan sin cubrir para millones de personas en el mundo que viven con diabetes, sin olvidar que el número de pacientes va en aumento, lamentablemente. Ahora más que nunca debemos unirnos y tomar acción para enfrentar esta problemática mundial, si no ahora, ¿cuándo?”. En mi opinión, son palabras muy acertadas.

Esta invitación a la concientización y tomar acción queda abierta de manera permanente, no sólo por estar en el Mes de la Diabetes. La educación en diabetes nos incumbe a todos, ya sea como un primer acercamiento o como actualización de conocimientos para mejor nuestra calidad de vida, tanto para prevención como para tratamiento en personas diagnosticadas. Involucra conocer y adoptar con conciencia hábitos de vida saludables como alimentación, actividad física, tratamiento farmacológico (medicamentos orales y/o aplicaciones de insulina), monitoreo de glucosa, manejo de estrés y ansiedad, entre otros aspectos primordiales, siempre de la mano del médico tratante y profesionales de la salud.

Acciones como esta 2da Cumbre Virtual de Diabetes, pretenden sumar acciones positivas, ya que el manejo de la diabetes es un estilo de vida que requiere educación, realizar los cuidados necesarios y apego al tratamiento. Como educadora en diabetes, es muy importante para nosotros crear estos puentes que acerquen a las personas con diabetes a un bienestar general en su salud y en sus vidas.

*Coordinadora de educación en diabetes de BD Ultra-Fine™

