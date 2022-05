Eduin Caz reveló porqué lo hospitalizaron de emergencia

Mediante una transmisión en vivo, Eduin Caz explicó que durante la tarde del viernes estuvo estresado por una posible cancelación de su concierto en el Foro Sol

Regeneración 10 mayo 2022. El cantante de Grupo Firme, Eduin Caz tuvo que ser hospitalizado lo que preocupó a sus seguidores. Sin embargo, salió a explicar qué es lo que pasó.

«Estaba como molesto, estaba enojado; y no me podía concentrar, no me hallaba, entonces, lo que pasó: me puse borracho, borrachisisísimo, el viernes”, comentó el cantante.