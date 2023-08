El cantante de música regional mexicana, Eduin Caz, anunció su retiro de la música y aclaró que no busca convertirse en solista, ni habrá una separación de Grupo Firme.

Regeneración Mx, 1 agosto 2023 . A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, anunció su retiro de los escenarios, ya que buscara recuperar su vida.

“Les he comentado mucho en mis historias que ya mérito me les voy y no es mentira, yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida”, expresó Eduin Caz.

Aunque el cantante de música regional mexicana ha tenido éxito con la agrupación, en los últimos meses presentó complicaciones en su estado de salud y algunas polémicas que resultaron en la separación de su esposa.

Cabe destacar que, aunque el cantante anunció su retiro de los escenarios, no significa el final de Grupo Firme, quienes continuaran unidos, pero con otro vocalista, asimismo el cantante aclaró los rumores sobre un posible cambio de rumbo como solista.

“No es el fin de grupo firme, no me voy hacer solista, solo me estoy despidiendo porque a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida”, aclaró Eduin Caz.