El atacante de Uvalde era víctima de bullying y maltrato en casa, afirman sus amigos

Samuel Ramos, el atacante de Uvalde, era víctima de bullying y maltrato por parte de su madre, según declararon sus amigos y excompañeros de escuela.

Foto: Especial

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 25 de mayo de 2025.- Aún se desconocen los motivos por los que Samuel Ramos atacó la escuela primera Robb en Uvalde, Texas, sin embargo, ya se tienen detalles de su vida. Se trata de un joven de 18 años que sufrió bullying en la escuela y maltrato en casa.

El diario The Washington Post habló con sus amigos y excompañeros de clase, quienes confesaron que Ramos tenía problemas de lenguaje, como tartamudez y seseo. Estas características, aseguraron, le atrajeron burlas constantes en la escuela.

“Lo acosaban mucho… era el niño más agradable, más tímido”, dijo Stephen García, quien se consideraba el mejor amigo de Samuel Ramos.

Santos Valdez, otro de sus compañeros de primaria, agregó al diario estadounidense que él jugaba con Samuel videojuegos como Call of Duty y Fortnite. Hasta que empezó a cambiar de actitud y a tener heridas en el rostro que él mismo se hacía con una navaja «por diversión».

Valdez también dijo a The Washington Post que hace un año aproximadamente, el atacante de Uvalde publicó en sus redes algunas imágenes de rifes automáticos como «su lista de deseos». Y, según las autoridades en EEUU, el joven había adquirido dos armas días antes de la masacre en Uvalde, justo cuando cumplió 18 años. Una de ellas, incluso, fue localizada en la escuela Robb.

Violencia en casa

Otra excompañera de Samuel Ramos, llamada Nadia Reyes, reveló al periódico que el joven subió a redes varios videos en los que se ve discutiendo agresivamente con su madre. Al respecto, Rubén Flores, vecino de la familia Ramos, agregó que él intentó ser su figura paterna debido a los problemas con su mamá, quien además consumía drogas.

El diario informó que los últimos años del atacante de Uvalde los pasó en casa de sus abuelos. Y, de acuerdo con información de la policía estadounidense, Ramos baleó a su abuela momentos antes de ir hacia la primaria que atacó.

No obstante, su abuelo, un hombre llamado Rolando Reyes de 72 años, aseguró que él no tenía idea de que Ramos tuviera armas y, de haber sabido, él mismo lo hubiera entregado, ya que Reyes no tenía permitido tener armas dentro de su casa por antecedentes penales.

Asimismo, Reyes mencionó que su nieto no sabía conducir, lo que podría explicar por qué chocó un auto antes de llegar a la primaria Robb.