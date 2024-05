El domingo, a votar con tranquilidad y de manera libre: AMLO

Todos participemos, y en elecciones limpias, libres, se decida sobre el destino de nuestro país. “¿Con qué proyecto? Esto ya está bastante claro”: AMLO

Regeneración, 29 de mayo de 2024. El presidente AMLO subrayó se garantiza voto libre y en paz este próximo domingo en México.

Y es que AMLO expuso que el tema es parte de la agenda de seguridad donde se aborda “lo sustancial es ver lo acontecido, revisar lo sucedido en las últimas 24 horas en el país”.

Esto es, “en dónde se cometieron los delitos, qué tipos de delitos; las causas, móviles; si hay detenidos, no hay detenidos; qué decisiones se están tomando”.

“Más protección civil, qué pasa con esta situación de sequía, el calor; otros temas, cómo va la economía popular, esto que vemos los lunes, el ‘Quién es quién en los precios de los alimentos’”.

Votación AMLO

El presidente @lopezobrador_ recordó que en 1988 se le hizo una campaña señalando medidas falsas que supuestamente se tomarían contra la propiedad privada y templos.



Comentó que el Papa ha experimentado calumnias similares y lo reconoció como el mejor dirigente político actual. pic.twitter.com/4wm93wWPO0 — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 29, 2024

Cabe destacar que tras lo expuesto sobre los temas de la mesa diaria de seguridad, AMLO agregó:

“Todo eso lo vemos y nos lleva algún tiempo. Y ahora pues estamos revisando lo que se tiene que garantizar para estos días, sobre todo el domingo”.

Esto es, que la gente pueda ir a votar con tranquilidad, con seguridad, que, de manera libre, sin miedo, sin temores, todos participemos”.

“En elecciones limpias, libres, se decida sobre el destino de nuestro país, quiénes queremos que gobierne México, con qué proyecto, esto ya está bastante claro”.

Actividades AMLO

El presidente @lopezobrador_ resaltó que desde hace casi seis años se reúne el Gabinete de Seguridad de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana.



En la sesión de hoy se revisó lo que se garantiza para estos días: una votación segura, libre y con tranquilidad. pic.twitter.com/qyho9UuZXc — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 29, 2024

Por otra parte, el presidente recordó que “Ahora la más específica: “no vamos a tener mañanera, ni mañana ni pasado; hoy sí”.

“Tengo que ir a un homenaje a las Islas Marías, por el Día de la Marina. Pero hoy voy a estar aquí, lo de las Islas Marías es el sábado. Vamos a estar pendientes. Ese sábado vamos a regresar para estar aquí”.

Asimismo, la prensa interrogó “¿A qué hora va a votar?”

“Temprano, lo más temprano que se pueda. Desde luego, tardan en instalar siempre la casilla, pero voy a procurar estar desde un poco antes de las 8:00″.

“¿Se va a formar?”, preguntó la prensa

Seguidamente AMLO respondió: “Sí, me formo para esperar y votar muy temprano”.

Puertas y trancas

El presidente @lopezobrador_ agradeció al presidente de Panamá por sus gestiones para acompañar la búsqueda de los restos de Catarino Garza, revolucionario que luchó contra Porfirio Díaz.



Informó que hay avances y se analizan los restos que se trajeron a México. pic.twitter.com/jMv4WLz4Om — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 29, 2024

Por otra parte, AMLO entró a relatar sobre las puertas y las trancas de Palacio Nacional, ya que la prensa quiso saber por cual de las puertas saldría a votar.

“Hay muchas puertas. Ya les voy a contar algunas anécdotas del Palacio, un día se las voy a contar, de las puertas y de las trancas que ponían por dentro”.

Agregó además que “algún día les voy a contar algunas anécdotas del Palacio, de antes, de cuando todavía se usaban las trancas, cómo se salían, y a veces les ponían las trancas y ya no podían entrar”.

Pero hay muchas puertas y “no hay ningún problema, la gente ha sido muy respetuosa conmigo, mucho muy respetuosa, también eso tengo que agradecerles”.

Prudencia

Asimismo AMLO agregó que “he actuado con cierta prudencia para no caer en ninguna provocación”.

“Ya llevo muchos años luchando y evadiendo el acoso, enfrentando a provocadores o dándole la vuelta, no cayendo en provocaciones, no cayendo en la trampa de la provocación, de la violencia, esto para los jóvenes”.

Y es que el presidente recordó que “la política no es confrontación, no es violencia, no son asuntos que se resuelven con golpes, enfrentándonos a la policía”.

“L política tiene que ver con los argumentos, es convencer, persuadir, no imponerse, no tratar de vencer, de destruir, no odiar, es ganar en buena lid, eso es la política.

“Se redujo la pobreza laboral en México como no sucedía en muchísimos años desde que se tiene registro”, compartió esta buena noticia el presidente @lopezobrador_.



Agregó tiene que ver con todos, pero más con la gente necesitada: “La felicidad de ellos es también de nosotros”. pic.twitter.com/DzyOmnkIU1 — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 29, 2024

