Denuncian acoso sexual y laboral en El Heraldo Televisión

Una usuaria compartió una denuncia sobre los casos de acoso sexual y laboral que se registran en el canal El Heraldo Televisión

Regeneración, 23 de marzo de 2022. A través de redes sociales se dio a conocer el caso de una persona que denunció varias irregularidades entre el personal de ‘El Heraldo Televisión‘.

La cuenta de Twitter ‘Terror en los medios’ publicó una serie de mensajes donde se explican algunas situaciones que las mujeres que trabajan en dicho canal de televisión están viviendo.

En los mensajes, la usuaria anónima aseguró que los directivos de El Heraldo Televisión tienen conocimiento de los casos de acoso sexual y laboral. Sin embargo, los empleados no tienen otra opción más que ser despedidos.

Por otra parte, la denuncia incluyó que las conductoras del canal de televisión son obligadas a tener ciertos tratos con su jefe para evitar problemas.

Pese a los señalamientos, los mensajes mencionaron que la directora tiene conocimiento de los malos tratos, por lo que trata de cubrirlos.

De acuerdo con la información, las mujeres que están colaborando en el canal tienen que sufrir y tolerar el acoso sexual de sus jefes para evitar ser despedidas.

Sobre el tema, la denunciante aseguró que muchas mujeres que trabajan en El Heraldo Televisión han sido víctimas de acoso laboral y sexual.

«Ese canal está plagado de depredadores sexuales y son solapados desde la dirección de televisión, a mi me corrieron por no quererme acostar con Alejandro Rodríguez»

Asimismo, la usuaria indicó que los hombres también han llegado a ser víctimas de discriminación por su manera de trabajar o de vestir al interior del canal de TV.

Debido a la gravedad de la denuncia, la empresa de medios, El Heraldo de México, compartió un comunicado para fijar su postura sobre el hecho.

Además, la empresa aseguró que estará recibiendo las denuncias a través de un correo para que se ejerza un protocolo y atención adecuados.

Cabe recordar que en marzo de 2021 avanzó la denuncia de la conductora Alma Felix contra el entonces director de TV, Miguel Serrano.

El caso publicado en el programa ‘Chisme No Like’ reveló que el directivo realizó una serie de acciones a manera de acoso y abuso sexual contra Alma Félix.

«Él mete su mano debajo de mi blusa, me desabrocha el sostén, me jala del brazo, me avienta, me enseña su miembro y me dice chúpamela. Yo estaba en shock, fue algo bastante difícil. Él lo repitió y yo recobré mi fuerza y en ese momento lo rechacé»

narró la conductora en ‘Chisme No Like’