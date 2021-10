Repartidores de Didi, Uber y otras plataformas realizarán el 5 paro internacional – México incluido- por mejoras a condiciones laborales y salariales

Regeneración, 30 de septiembre del 2021. La Alianza Unidos World Action (AUWA) convocó al 5to Paro Internacional de Trabajadores de Plataforma a realizarse el 3 de noviembre de 2021.

Se trata de una organización internacional que señala ha ganado batallas importantes en California o Ecuador, además de abrir el diálogo con autoridades mexicanas, entre otras.

El manifiesto

Dicha asociación señala que aún cuando la pandemia Covid-19 aún no termina los repartidores siguen laborando por necesidad.

«…, nosotros seguimos en las calles trabajando porque las necesidades, deudas, pago de impuestos y sobre todo el hambre de nosotros y de los nuestros no puede esperar.»

Nos organizamos independiente de los gobiernos para luchar en contra del modelo de fraude de las «plataformas multinacionales», indicaron.

Además expresaron un basta a «la flexibilidad laboral sin límite, que lleva a dejar los vehículos, la salud y la vida en accidentes de trabajo, a la precarización extrema».

California

Con los esfuerzos de nuestros compañeros de California se logró dar marcha atrás a la Proposición 22 de Uber, dijeron.

E indicaron que dicha proposición fue declarada inconstitucional por el Tribunal Superior del Estado de California.

Al respecto señalaron que dicha proposición «dejaba a las aplicaciones clasificar a sus trabajadores como contratistas independientes».

Sin embargo la lucha de los trabajadores fue respaldada y ganamos una primera pero importante batalla contra la precarización y a favor del reconocimiento laboral.

México

En México gracias a la lucha se comienzan a abrir diálogos con autoridades federales, diputados y senadores, puntualizaron.

Y es que, dice, «se busca una regulación en donde todos los actores participen: Trabajadores, Empresas y Gobierno».

España

En España las empresas como Glovo o Deliveroo buscan la manera de esquivar la Ley Rider, ejemplificaron.

Y es que esta Ley «reconoce a los repartidores como trabajadores de bajo dependencia de las aplicaciones, tras años de lucha».

La pelea para que se garantice el pleno reconocimiento a todos los repartidores, sin tocar los puestos de trabajo, ni afectar el salario continúa vigente, informaron.

Ecuador

En Ecuador, se presentó el primer proyecto de ley el 24 de agosto de 2021 por el reconocimiento laboral de los trabajadores de plataforma en la modalidad de reparto.

Colombia

Además, en Colombia la organización sindical de repartidores presta asesoría a las y los trabajadores que encuentran inhabilitadas sus cuentas injustificadamente.

Esto, por deudas o accidentes de tránsito.

Incluso dijeron que desde el equipo jurídico se han atendido más de 300 casos.

Asimismo detallaron que el pasado 6 de septiembre de 2021 se ganó la primera sentencia donde se ganó que el rappitendero fuera reinstalado.

Y, además el juez recomendó la revisión de los términos y condiciones de Rappi.

Argentina

En Argentina el Ministerio de Trabajo del gobierno actual le ha dado la espalda al reiterado reclamo declarándose a si mismo «»incompetente», denunciaron.

-«…, pero han reconocido públicamente que existe una relación laboral encubierta, con lo cual siguen sosteniendo una complicidad consciente con la precarización laboral»-, denunciaron.

Paraguay

Por otra parte en el caso de Paraguay, un sindicato nacional de trabajadores en moto y afines fue creado durante la pandemia.

Y, «tras varias luchas en las calles fue reconocido legalmente», dijeron.

Las muchas batallas

Adicionalmente señalan movilizaciones y huelgas masivas estos últimos meses por aumento del pago y contra los bloqueos y despidos.

También en Brasil, México, Ecuador, así como en otros países han habido acciones exigiendo justicia por accidentados, fallecidos o agredidos durante su horario de trabajo.

Finalmente también campañas internacionales contra toda forma de persecución y contra la detención de luchadores y organizadores como es el caso en Brasil y China.

En ese sentido señalan que es necesario que las empresas negocien las condiciones de trabajo con los colectivos, asambleas y sindicatos.

¿Qué es lo que buscamos los trabajadores de Plataforma de AUWA?

El apego a las Garantías Laborales universales:

1. Que las aplicaciones hagan el reconocimiento de los repartidores y conductores como

trabajadores asalariados (no socios, no usuarios, no colaboradore s, no contratistas independientes, no autónomos ni monotributistas).

2. Salario Vital, suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia como habitación, «alimentación, educación, vestido, salud y esparcimiento.

«3. Límite máximo de la jornada de trabajo. Jornada que permite a las personas trabajadoras, recuperar el desgaste, la convivencia con la familia y tiempo libre.

4. Seguridad Social, que protege a las personas trabajadoras con servicios de salud para ella/él y su fa1nilia y los dota de prestaciones que le permitan vivir con tranquilidad a lo largo de su historia laboral y durante su jubila ción.

5. Salud en el empleo. Condiciones de trabajo dignas en términos de espacios limpios y

protegidos, con protocolos y ritmos adecuados de trabajo que garanticen su seguridad .