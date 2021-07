El Mijis revela que el Cáncer avanza en su cuerpo; “nunca se fue”

El Mijis dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, que el cáncer avanza en su cuerpo, pero él seguirá con sus luchas

Regeneración, 7 de julio de 2021. Este martes, el diputado local en San Luis Potosí, Pedro Carrizales, mejor conocido como El Mijis, reveló que hubo un error en su diagnóstico y que el cáncer que padecía “nunca se fue”.

A través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que la enfermedad se extendió y ahora afecta a su vejiga y a otras partes de su cuerpo

“Error de diagnóstico, el cáncer nunca se fue, ahora está en mi vejiga y más… No quiero la lastima de nadie; no importa si es 1 día o 60 años voy a seguir mis luchas para irme de este mundo sabiendo que hice algo chido. Quiero ser libre de mente y de alma; ahí van mis netas”, compartió en redes sociales.

Da a conocer sus “netas”

El Mijis dijo que habló sobre polémicas en las que lo han involucrado y en primer lugar aseguró que sí proviene de origen indígena y que emigraron para tener mejores oportunidades.

“No fingí ser originario; lo soy! Mi jefe nació en la Huasteca, desde morro viví en la comunidad y mi familia sigue ahí; llegamos a la Ciudad buscando oportunidades y las circunstancias me hicieron encontrar una familia en el barrio”, escribió.

Tras la lamentable noticia sobre su salud, El Mijis explicó que le dio depresión, pero que su bebé le da sentido a su vida.

“Al chile me pegó la depresión; mi bebé le regresó el sentido a mi vida y el Cáncer me lo intentó arrebatar pocos meses después. Pero aquí ando, aferrado para seguir y aguantando lo que venga”, expresó el Mijis.

Lo intervienen quirúrgicamente

Además explicó que ya lo intervinieron quirúrgicamente y que lejos de temerle a la muerte, tiene miedo a fallar en esta vida.

“Me acaban de operar de nuevo; pensé que le tenía miedo a la muerte, pero descubrí que mi miedo era fallarle a la vida. No sé si he hecho mucho o poco pero he puesto el alma en cada causa y en cada vida que hemos podido transformar. Quiero que mis luchas no se vayan conmigo”, comentó.