Empresarios desdeñan discutir sobre Reforma Eléctrica

Empresarios e intelectuales de derecha, opositores a AMLO, faltaron a la cita para debatir la Reforma Eléctrica; los periodistas Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo, Ana Paula Ordoríca y los empresarios de Iberdrola, Ignacio Galán, Claudio X González y el director de Oxxo, Eugenio Garza, habían sido invitados a discutir la propuesta ejecutiva

Por Ricardo Sevilla

RegeneraciónMx.- Las compañías Oxxo e Iberdrola no se presentaron a discutir hoy en el foro 23, Democracia y pluralidad, sobre la Reforma Eléctrica, en la Cámara de Diputados.

Cabe destacar que los empresarios fueron invitados formalmente a este debate que arrancó hoy, a las 11:00 horas, en el Salón C de Protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Es importante señalar que el oficio de invitación fue remitido, con bastante oportunidad, por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, Rubén Moreira Valdez. De hecho, en su momento se informó que la empresa española Iberdrola recibió y selló el documento desde el pasado 11 de febrero.

El foro fue convocado para que, desde diferentes posturas y puntos de vista argumentados, los ponentes tomaran posición a favor o en contra de la propuesta de Reforma Eléctrica.

No obstante, los directivos de la española Iberdrola y Oxxo, perteneciente a la multinacional Femsa desdeñaron debatir en este foro abierto, sin ofrecer una explicación por su ausencia.

De acuerdo con Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también se habría invitado a los comunicadores Leo Zuckermann, de FortoTv y Excélsior, Víctor Trujillo, de LatinUs, y Ana Paula Ordorica, de Televisa y El Universal, a que se presentaran a debatir sobre la Reforma Eléctrica. No obstante, Rangel Godoy, desde su cuenta de Twitter, escribió: “Hoy en el Foro 23 (Democracia y Pluralidad) No asistieron Zuckerman, AP Ordorica, Víctor Trujillo y 3 más, comunicadores opositores a la Reforma Eléctrica. Fueron invitados.Iberdrola, OXXO y X González no dan la cara . Y ahora, tampoco sus periodistas. La Reforma Eléctrica va”.