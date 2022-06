Enrique Guzmán no desea volver a trabajar con Silvia Pinal por esta razón

El cantante Enrique Guzmán fue cuestionado sobre el estado de Silvia Pinal para trabajar; su respuesta sobre el tema fue contundente

Regeneración, 2 de junio de 2022. El cantante Enrique Guzmán fue cuestionado sobre la polémica entorno a su ex pareja, Silvia Pinal.

La diva del Cine de Oro ha sido noticia en las últimas semanas por su estado de salud y presencia en el teatro durante la obra ‘Caperucita Roja ¡Qué onda con tu abuelita!«.

Por lo anterior, Enrique Guzmán fue cuestionado sobre su exesposa, ya que ellos fueron considerados como una de las parejas más importantes del espectáculo.

Luego de que el intérprete de ‘Payasito’ estuviera presente en el programa ‘Hoy’, Enrique Guzmán afirmó que no pretende volver a trabajar con Silvia Pinal.

Si bien el cantante de rock&roll fue invitado para hablar sobre su regreso a los escenarios tras la mala racha durante la pandemia, el artista también fue cuestionado sobre la serie de polémicas entorno a su familia.

El cantante fue cuestionado sobre si tiene la idea de volver a trabajar con su ex esposa, a lo que respondió de manera contundente no tenerlo en sus planes.

«Yo no tengo inconveniente, lo que pasa es que yo, lo de Silvia y Enrique juntos no se puede hacer, igual que el de Alberto Vázquez y Enrique Guzmán»

Por lo tanto, las conductoras de ‘Hoy’ le cuestionaron la posibilidad de algún tipo de bioserie donde cuente detalles de su carrera artística.

«Eso no lo vamos a hacer por ahora, a mi me da mucha huev4… Seguramente ahora que me retire, cuando deje de pisar los escenarios, a lo mejor a alguien se le ocurre, pero no llevo ninguna prisa»