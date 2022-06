Adán Augusto responde a audios de Alito; «¿creen que yo voy a amenazar a alguien?

Adán Augusto López señaló que la actual administración no se maneja a través de amenazas, como lo dijo Alito Moreno

Regeneración, 2 de junio de 2022. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aclaró que no amenazó al presidente del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, para obligarlo a votar a favor de la Reforma Eléctrica.

«¿Ustedes creen que con este tono de voz voy a amenazar a alguien», dijo el titular de la Secretaría de Gobernación.

Cabe recordar que este lunes, el dirigente del PRI reveló un audio en el que, supuestamente, el senador Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, le manda un mensaje por parte de la Segob en el que se le advierte sobre supuestas investigaciones penales en su contra por no apoyar la iniciativa presidencial.

La 4T no se maneja a través de amenazas

A las afueras de Palacio Nacional, Augusto López señaló que la actual administración no se maneja a través de amenazas, además de que fue la oposición la que, cuando gobernaba en el pasado, cooptaba y realizaba sobornos y amenazas para aprobar reformas, como la Energética de Enrique Peña Nieto.

«Manuel (Velasco) es mi amigo, es una gente a la que yo estimo, me tocó ser senador cuando él era gobernador de Chiapas», afirmó el secretario de gobernación.

«¿Usted cree que con este tono de voz yo voy a amenazar a alguien? No pues no, nosotros actuamos de distinta manera. Todo esto lo sufrimos y nosotros lo vivimos cuando estábamos con la oposición y formábamos parte del movimiento. A la gente no se le olvida que quienes compraron los votos para por ejemplo sacar la Reforma Energética fueron ellos», sentenció el funcionario.

Y es que luego de que la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló audios sobre la corrupción del PRI, Alito Moreno difundió un audio en el que recibe supuestas amenazas del Gobierno federal para condicionar su voto en el Congreso hacia la Reforma Eléctrica.

«Esta es la llamada que grabé por seguridad, por todo lo que está ocurriendo. Me acaba de mandar a amenazar, con un recado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, queda claro en la llamada», dijo el dirigente del PRI.