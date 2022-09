Escuela amenaza a mamás con cartelones de que no usen ropa sexy al recoger a sus hijos

A través de la plataforma de TikTok se difundió el video que muestra el cartel en el que la escuela le pide a las mamás que no usen blusas escotadas, transparentes o de tirantes

De acuerdo con el cartel las mamás no deberán usar mini short, minifaldas, blusas escotadas, blusas de tirantes.

“Atención, Sras. Madres de Familia. Se les pide de la manera más atenta, acudir a recoger a sus hijos con ropa adecuada a este plantel educativo. No mini short, no minifaldas, no blusas escotadas, no blusas de tirantes, no blusas transparentes”, se lee en el cartel.