Esto dijo Televisa sobre “La Casa de los Famosos” luego de que se cuestionara a AMLO sobre el reality show

El presidente AMLO cuestionó la relevancia del reality show, mientras que la Televisa destacó su histórica audiencia por “La Casa de los Famosos”.

RegeneraciónMx, 16 de agosto de 2024. Luego de que las criticas del reality show “La Casa de los Famosos” llegaran al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Televisa y Univisión lanzaron un comunicado.

Y es que, un periodista cuestionó al mandatario mexicano sobre las controversias que han surgido por el programa que transmite la televisora de Emilio Azcarraga el pasado 15 de agosto.

Durante su intervención, se le cuestionó al presidente sobre las acusaciones de violencia contra uno de los participantes del reality, Adrián Marcelo.

Sin embargo, AMLO evitó profundizar en el tema, minimizó la relevancia del programa y sugirió que su impacto en la sociedad es limitado, apelando al buen juicio de los televidentes.

“La verdad es que yo he escuchado del programa, nunca lo he visto. No sabía de qué se trataba, no sé de qué se trata. Lo que puedo comentar es que deben garantizarse las libertades y si hay excesos yo creo que les afecta a los productores del programa y a la televisora. Más que una censura de una oficina o de un gobierno son los ciudadanos, a lo mejor ni rating tiene”, declaró AMLO.

También recomendó a los dueños de Televisa a “autolimitarse por cuestiones de decencia y ética”.

Televisa responde a AMLO a través de un comunicado

Por lo que, Televisa-Univision emitió un comunicado donde defendió el éxito del programa, describiéndolo como “el suceso mediático más relevante en la historia del país”.

La empresa destacó que “La Casa de los Famosos México 2024” generó más de 6.5 millones de reproducciones de video en redes sociales en apenas tres semanas.

Además, el 10 de agosto se registraron más de 35 millones de votos del público para elegir al nominado del reality show.

Asimismo, mencionaron un incremento del 30% en la audiencia en comparación con el año anterior.

Finalmente, el comunicado concluyó con la promesa de cuidar hasta el último detalle en las semanas restantes del programa.

Y se aseguró que se mantendrá como un hito en la televisión mexicana y en las plataformas digitales.

La respuesta de Televisa-Univision parece ser un intento por mitigar las críticas y reafirmar su compromiso con el proyecto.

