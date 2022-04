Derbez insinúa que AMLO ordenó censurarlo; no muestra pruebas

El actor Eugenio Derbez desató los rumores sobre posibles acusaciones contra AMLO por su veto de Televisa

Regeneración, 6 de abril de 2022. Eugenio Derbez volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras aparecer en un video para hablar sobre su veto de Televisa.

Si bien, Eugenio Derbez era una estrella destacada de la televisora de San Ángel, debido a sus característicos programas de comedia.

Sin embargo, recientemente estuvo en la premier de su reciente cinta ‘Y cómo es él?’, donde confirmó que fue vetado de Televisa tras lanzar un chascarrillo ante la prensa.

Así confirmó Eugenio Derbez que fue vetado

De acuerdo con las declaraciones del actor, éste lanzó un comentario para resaltar la ausencia de los micrófonos de Televisa.

«Mira, no están los de la empresa que me vetó, pues con razón», comentó Derbez. Pese a que los reporteros le recordaron que Televisa fue en donde creció, el actor respondió «sí, pero me vetaron».

Por lo anterior, confirmó que fue vetado de la televisora, como especulaban los rumores sobre su ausencia en la programación.

Entonces mi fuente sí es fidedigna y no mentía 🤭🤭🤭



Eugenio Derbez confirma que Televisa lo tiene vetado 🔥 pic.twitter.com/iHxPB2D7ZE — Pablo.chagra (@pablo_chagra) April 5, 2022

Usuarios especulan motivos del veto tras mensaje del actor

Tras la confirmación del veto, Eugenio Derbez publicó un nuevo video para explicar que no fue por darle entrevistas a TV Azteca,.

Pero puso en duda las razones por las que ya no puede estar en Televisa. Ante ello, el actor comentó que es por otras razones.

«Yo he dado entrevistas a TV Azteca desde que estaba en Televisa. Llevo años y años dando entrevistas y nunca me han vetado por eso, así que ese no es el motivo»

Por otra parte, el actor se reservó el decir los verdaderos motivos de su veto, pero lanzó la duda al aire.

«No fue por eso, la razón fue, bueno no se dice abiertamente pero creo que es más que obvia, piénsenle»

Luego de su video, los internautas indicaron que el posible motivo fue su participación en la campaña contra el Tren Maya.

Finalmente, otros usuarios argumentaron que se debió al fracaso de sus películas y programas de televisión.