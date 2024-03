“Evitar cualquier provocación”; Claudia Sheinbaum pide continuar diálogo con caso Ayotzinapa

Claudia Sheinbaum aseguró que se continúan con las investigaciones en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

RegeneraciónMx, 6 de marzo del 2024. La candidata a la presidencia de México por la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, estuvo en San Luis Potosí.

Como parte de su gira de campaña la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia”, se refirió a los desmanes en Palacio Nacional por parte de los normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, “no le parece correcto” la forma que irrumpieron en Palacio Nacional.

Y es que, señaló que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, les ha abierto las puertas y ha sostenido reuniones con ellos.

Asimismo, Claudia Sheinbaum indicó que en unos días los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa tendrán un encuentro con el presidente.

“Hay que evitar cualquier provocación y seguir atendiendo a los familiares de las víctimas”, indicó durante una conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum señaló que antes de dejar la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, hizo público los avances en la investigación.

Asimismo, indicó que altos funcionarios relacionados con la desaparición de los normalistas, ya están detenidos.

Por lo que, “lo que ocurrió hoy no me parece que sea correcto. El presidente tiene una reunión con los padres de Ayotzinapa en algunos días, lo dijo hoy en su mañanera. Ya se les había informado y no hay que caer en ninguna provocación”.