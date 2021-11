Patricio Cabezut fue notificado de una demanda en su contra por presunta violencia familiar contra su esposa Aurea Zapata

El también músico acusa a que la demanda fue planeada por su esposa

Regeneración, 23 de noviembre de 2021. El presentador Patricio Cabezut está bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presunta violencia familiar.

Esta situación fue dada a conocer por el comunicador Carlos Jiménez quien informó que el conductor fue acusado por su esposa, Aurea Zapata, de violencia familiar.

La presunta víctima acusó ante las autoridades que su esposo habría impuesto amenazas e insultos contra ella, además lo señaló de instalar cámaras y micrófonos para hostigarla.

Por otra parte, Patricio Cabezut fue acusado de amenazar a Aurea Zapata de quitarle a sus hijas, añadiendo que esta situación se trata de violencia familiar.

Según la información proporcionada por Carlos Jiménez, el conductor habría cometido los actos de violencia en su domicilio de la alcaldía Benito Juárez.

Al revelarse que el conductor de televisión fue denunciado ante la FGJCDMX, Patricio Cabezut declaró para TVNotas que su esposa le fue infiel.

Por dicha situación en su relación, Cabezut acusó que Aurea Zapata ya había planeado la demanda para que él no pudiera ver a sus hijas.

«No sé qué pasó. Recibí un citatorio para presentarme en la alc. Benito Juárez, porque Aurea me levantó una demanda por violencia familiar», reveló el conductor.

Además del citatorio, el conductor indicó que también tiene prohibido ver a sus hijas debido a la demanda en su contra.

«también me entregaron un apercibimiento para no hostigarla ni a ella, ni a sus familiares, y también se me informó que debía desalojar mi domicilio»