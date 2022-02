Exconductor de TV Azteca reveló maltratos sufridos en programa ‘Al Extremo’

Un conductor que trabajó en el programa ‘Al Extremo’ de TV Azteca confesó los motivos que lo llevaron a renunciar a su proyecto

Regeneración, 8 de febrero de 2022. La televisora TV Azteca dio de qué hablar tras darse a conocer que la salida de uno de sus conductores se debió a los maltratos que sufrió durante sus jornadas laborales.

Se trata de Juan Barragán, el exconductor del programa ‘Al Extremo‘, que decidió renunciar a la televisora de Grupo Salinas a consecuencia de maltratos.

Dicha situación fue revelada durante una entrevista en Multimedios, donde Barragán reveló los motivos que lo llevaron a dejar la televisora del Ajusco.

Entre los motivos de la renuncia del protagonista de ‘Al Extremo‘ mencionó los abusos y maltratos que sufrió durante su carrera en TV Azteca.

De acuerdo con las confesiones de Juan Barragán, no sólo eran maltratos sino que además tuvo que vivir el acoso en sus redes sociales para que los ejecutivos tuvieran conocimiento de sus actividades.

A pesar de que el conductor optó por ser paciente y seguir dando lo mejor de sí para el programa de fines de semana, destacó cómo vivió groserías por parte de producción.

«Un 15 de septiembre que se hizo la transmisión desde el Zócalo, invitaron a toda la producción y yo veo que se alistan para estar ese día (…) un día antes le digo ‘¿A qué hora nos vemos en el Zócalo?’ y me dice no, tu te quedas en el foro»

Ante la sospecha sobre una posible trampa para ser despedido del programa, el conductor afirmó haberse preparado para el programa, sin embargo, al final no fue requerido.

«Me dijo que me iba a enlazar por si se caía la transmisión del Zócalo (…) es muy difícil que eso pase, voy ese día y el foro estaba sin luces, me sentí defraudado»

Sin embargo, el periodista afirmó que si pensó en que las acciones por parte de producción tuvieran el propósito de dejarlo sin trabajo.

«Mis compañeros me dijeron ‘te extrañamos’, a lo que respondí que no me invitaron, siendo yo cotitular del proyecto (…) los ejecutivos junto con la conductora ya estaban buscando alguna excusa para que me corrieran»