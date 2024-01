Expriista Eruviel Ávila se sumo al PVEM a invitación del senador Manuel Velasco. “Más que un partido, es toda una familia. La Familia Verde”, dice

Regeneración, 19 de enero de 2024. Portales destacan la frase: “Hoy me sumo al Partido Verde”, dicha por el exgobernador del estado de México, Eruviel Ávila tras renunciar al PRI.

Y es que el mismo Eruviel dijo que fue el senador Manuel Velasco quien le extendió la invitación para sumarse a las filas de este partido

Eruviel

Así, se narra que en un evento en Ecatepec y ante dirigentes y militantes del PVEM, destacó la importancia de esta nueva etapa en su vida política.

“Hoy me sumo al Partido Verde que más que un partido, es toda una familia. La Familia Verde. Desde el 2002 me ha acompañado en las elecciones que he competido y juntos hemos ganado”.

Lo anterior, escribió en redes sociales.

Además, estuvo acompañado por el líder de este instituto político en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello.

E incluso se indica que el anuncio de Eruviel fue en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas del municipio de Ecatepec.

Esto, dicen, ante 10 mil simpatizantes.

En su intervención, el ex priista y ex presidente municipal de Ecatepec se comprometió a trabajar para lograr que el PVEM logre su mayor votación en las elecciones del próximo domingo 2 de junio.

Manuel

“Es un hombre que sabe ganar elecciones y sabe gobernar”, dijo Manuel Velasco al afirmar que Eruviel es de los mejores gobernadores que ha tenido el estado y de los mejores alcaldes de Ecatepec.

Finalmente, en el evento estuvo presente Velasco; el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; y Karen Castrejón, líder nacional del Verde.