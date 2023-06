Exhiben a Martha Debayle otra vez; ahora pide que la feliciten por hablar bien español

La conductora nicaragüense, Martha Debayle, volvió a ser blanco de críticas por comentarios hechos en una entrevista en la que pidió la felicitaran por hablar bien español.

Regeneración Mx, 23 junio 2023. La empresaria y comunicadora, Martha Debayle, volvió a ser el centro de las burlas en las redes sociales, luego de que pidiera que la felicitaran por hablar bien español, puesto que su primera lengua había sido el inglés.

La conductora emitió estos comentarios durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, como respuesta a los haters en redes sociales, quienes critican constantemente su modo de introducir palabras en inglés en sus videos, cuando su público es hispanohablante.

“Es muy interesante, me dan mucha lata, que por qué hablo inglés, cómo hablo inglés, más bien deberían de felicitarme por lo bien que hablo español. Mi primer idioma es el inglés”, se explicó la conductora.

Cabe recordar que, aunque la conductora es de origen nicaragüense, su familia se trasladó a Nueva York cuando era muy pequeña, para posteriormente mudarse México ya cuando ella contaba con 11 años.

“Cuando tú aprendes a decir Popocatépetl, pues es imposible que lo digas mal por qué lo sabes decir, pues lo mismo me pasa a mí con McDonalds, no lo puedo decir mal por qué sí lo sé decir”, se justificó Martha Debayle.

Ni mi Superholly adorada se atrevió a tanto… pic.twitter.com/UfKBd8QLId — Manumanito (@manumanito) June 22, 2023

“La belleza es un poder”: Martha Debayle

Como es habitual, la conductora suele emitir opiniones que generan controversia en redes sociales, situación que ha provocado ser amada y odiada en la misma medida.

En esta misma entrevista, Martha Debayle, expreso que “No se puede ser guapa y floja al mismo tiempo”, pues según su perspectiva “la belleza implica un sacrificio, y la belleza es un poder”.

“Necesitas estar bien plantada y por eso necesitas sentirte fantástica, no solamente por dentro y trabajar tu salud mental y estar segura con tu alma, pero también verte espectacular por fuera”, mencionó la empresaria.

Martha Debayle también aprovechó el espacio para agradecer al país que la acogió todo lo que le ha dado, “México me ha dado todo lo que soy, todo lo que tengo… Y yo soy quien soy hoy y he logrado lo que he logrado gracias a este país”.