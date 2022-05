Exhiben en redes a Salinas Pliego por no dar utilidades a sus trabajadores

Usuarios de redes sociales se burlaron de Ricardo Salinas al señalar que pagó las utilidades en “abonos chiquitos”, como en Elektra

Regeneración, 28 de mayo de 2022. Ricardo Salinas Pliego, protagonizó un agarrón en Twitter con sus empleados y uno que otro detractor.

Agarrón por pago de utilidades

Esto debido al pago de utilidades, ya que los trabajadores de las empresas que conforman Grupo Salinas, exigieron el pago de sus utilidades.

Y es que, el pago de utilidades es un derecho de los trabajadores que se establece en la Constitución de México

Se hace partícipe a los trabajadores de las ganancias de las empresas y éste tiene que hacerse a más tardar el 30 de mayo de cada año en caso de personas morales.

Derecho de los trabajadores

Es un derecho de los trabajadores y se encuentra establecido en el Artículo 123 de la Constitución de México y 120 de la Ley General del Trabajo, por lo que los trabajadores tienen derecho a estas ganancias.

Todo ocurrió luego de que un trabajador de Grupo Salinas, le escribió en Twitter al dueño del consorcio para preguntar sobre las utilidades del 2022 y es que dentro de sus empresas destacan Elektra, Banco Azteca y TV. Azteca, pero la respuesta del empresario dio pie a una pelea en Twitter.

Salinas responde

Ricardo Salinas, le respondió a su empleado que las utilidades ya iban incluidas en su salario normal, por lo que en su cheque se aprecia un aumento, o sea más dinero.

Lo tunden en redes

Aunque muchos le respondieron que ese dinero en realidad se trata de un bono de productividad, otros más que las utilidades se pagan en una sola exhibición y hubo hasta quienes se burlaron de él al señalar que las pagó en “abonos chiquitos” que es parte del slogan de Elektra.

“Ante los rumores de que no pagamos utilidades, les digo… a los empleados se les estuvieron abonando las mismas durante el año (y lo saben), ya NO se les debe nada, por eso les llegó el abono y el cargo, no les voy a pagar doble”, escribió el empresario.