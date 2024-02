Extracción de datos de periodista de la Mañanera, asunto político: AMLO

Investigación sobre la vulneración de datos de periodistas continúa. Presentada demanda ante la FGR. “Nosotros no mentimos, no traicionamos al pueblo” AMLO

Regeneración, 2 de febrero de 2024. El presidente AMLO subrayó desde Palacio Nacional que la vulneración de datos de periodistas de la Mañanera es asunto de investigación judicial ante la Fiscalía.

Por otra parte, AMLO dijo que dicha filtración es un asunto político.

Y es que dijo que existe una investigación abierta y se le va a dar seguimiento sobre filtración de datos de periodistas que asisten a las conferencias matutinas.

E incluso, porque es un asunto político de cara al proceso electoral de este año.

Por otra parte, el vocero presidencial destacó de lo dicho por AMLO, al indica que informó que la investigación sobre la vulneración de datos de periodistas continúa.

Además, en su momento se darán a conocer los detalles. Ya se presentó la demanda ante la FGR. “Nosotros no mentimos, no traicionamos al pueblo y no somos iguales”, dijo AMLO.

-“Esa investigación está abierta, se le va a dar seguimiento y tiene propósito, en el caso del hackeo o sacar los datos personales de muchos de ustedes pues es un asunto político”.

Así respondió el presidente ante las preguntas de periodistas.

Esto es, “porque para sacar esos datos no hace falta la guacamaya, era sacar los datos de aquí”.

-“¿Quién les cree que no es un asunto político? Sin pruebas de nada”, sentenció.

Seguidamente, relató:

-“. Y saben cuál es la materia de investigación, me daba risa porque otro periodista queriéndolo proteger dice es que su reportaje va en signos de interrogación, no afirma, es una investigación”.

Imagínense. dijo además AMLO, “un titular, es que no sé, porque le puso signos, pero quién sabe de los signos de interrogación”.

-: “…,el cartel de Sinaloa entrego 2 millones de dólares a la campaña de López Obrador en el 2006 con signos de interrogación, cómo se lee”.

El presidente @lopezobrador_ informó que la investigación sobre la vulneración de datos de periodistas continúa y que en su momento se darán a conocer los detalles. Ya se presentó la demanda ante la FGR. “Nosotros no mentimos, no traicionamos al pueblo y no somos iguales”, dijo. pic.twitter.com/YsTTN2vMll — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) February 2, 2024

Por otra parte, se refirió al caso de la comunicadora Yolanda Caballero sufrió un ataque a su carro la tarde del jueves en Tijuana-

-“Ya se actuó, esto fue ayer al mediodía, tengo la información que como a las 3 de la tarde se intervino, la secretaria de Gobernación hablo a el gobierno de Baja California”.

Además, AMLO señaló que “hay también un mecanismo de protección ella está en ese mecanismo, en el gobierno de Baja California la buscaron para ver su situación para darle protección”.

Es más, dijo “tiene protección manifestó que estaba bien ella, en efecto está acusando a la presidenta municipal de Tijuana con la que tuvo una discusión”.

Sin embargo, matizó, “no hay tampoco que sostener como prueba esta denuncia. Hay que investigar”.

Por otra parte, AMLO precisó que “08:42- López Obrador: Que “no quepa ninguna duda que nosotros no somos represores, no espiamos a nadie, no censuramos, no somos iguales a gobiernos anteriores”.

Asimismo el presidente garantizó seguridad para los periodistas: “No solo los periodistas, todos los ciudadanos”.

Finalmente, los portales subrayan que el presidente acusó que es “temporada de zopilotes”, esto en razón de las campañas electorales y las campañas negras de la derecha.

Cabe recordar que el 26 de febrero, el coordinador general de Comunicación Social y vocero de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, detalló que se registró el acceso no autorizado.

Esto, a un archivo que contenía información parcial de periodistas acreditados de la fuente presidencial, y no a la base de datos actual.

Por instrucciones del presidente AMLO, el gobierno federal puso a disposición de los representantes de medios de comunicación el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHP).

Y, que “va a garantizar y proteger la seguridad de quienes sientan y crean esta vulneración de datos puede afectar su seguridad o su situación personal”.

Agregó que “esta información que se extrajo ilegalmente —y que es parcial— afecta a 263 periodistas que vieron vulnerados sus datos”.

Al tiempo que precisó que en la base de datos hay 309 personas, sólo de 263 había datos personales en su conjunto, es decir, 186 credenciales de elector que tenían domicilio completo.

E incluso; 63 pasaportes; uno más, ilegible; dos currículums; una licencia [de conducir] de Estados Unidos; una CURP y 10 documentos expedidos por el Instituto Nacional de Migración.

Y; hay cuatro personas de las que sólo aparece su fotografía, sin ningún dato más de los periodistas.

“Para que no haya ambigüedades: no se trató de una filtración, no fue que alguien ingresó ilegalmente al sistema y filtró esta lista; fue una extracción ilegal desde fuera del sistema”.

Esto es, “utilizando una contraseña y un usuario. La página afectada fue alfa.gob.mx, que es una página de preproducción donde se hacen pruebas y que estaba inactiva.”

Finalmente, se indica que se notificó a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN), también de Presidencia de la República, que de manera inmediata coordinó el cierre de cualquier acceso.

Y se activó el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos, que se aplica en las dependencias federales para casos de vulneración de información.

Además, paralelamente, se notificó al Centro Nacional de Respuesta de Incidentes Cibernéticos de la Guardia Nacional (GN), dependencia que procedió a cerrar el sitio donde se alojaba la información.

Por otra parte, se indican datos para casos de personas periodistas que no cuentan con protección del mecanismo o se encuentran en riesgo de recibir alguna agresión.

Teléfono de emergencia: 55-39-58-56-29, Correo electrónico: [email protected] y Redes sociales, en X: @Mecanismo_MX y Facebook: Mecanismo de Protección Federal

Londres 102, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00h.

¿Qué es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas?

Protege a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufrieron agresión, amenaza o situación de violencia por ejercer su labor.

Los tipos de agresiones considerados son física, psicológica, moral y económica, además de amenazas y hostigamientos.

