Fallece Lynn Fainchtein supervisora musical de clásicos del cine y TV

Fainchtein supervisora musical de Luis Miguel, la serie; El presidente, Selena y Élite. Así como películas Perdidos en la noche y Birdman; entre otras

Regeneración, 1 de marzo de 2024. Portales destacan el fallecimiento de la productora Lynn Fainchtein, supervisora musical de clásicos contemporáneos del cine y la televisión mexicana.

Esto es, como Roma, Amores perros, La Casa de las Flores, Control Z y Club de Cuervos.

Y es que a través de redes sociales que se compartió la noticia del deceso de la también comunicadora y locura mexicana nacida en 1963, que cuenta con una larga trayectoria dentro del cine y la televisión.

Al tiempo que se destaca que Casete, la compañía de servicios digitales de la que fue cofundadora, externó sus condolencias a través de sus redes sociales.

Así, agradecieron “infinitamente todos los años, esfuerzos, mentorías e ideas que nos regaló”.

Descanse en paz Lynn Fainchtein, un faro de luz y de música. Que la mejor banda sonora te acompañe siempre.



Todo mi cariño para su familia y amigos pic.twitter.com/c27hQxvhOI — Alejandra Frausto (@alefrausto) March 1, 2024

El personaje Fainchtein

Por otra parte, portales destacan que ​Fainchtein hizo actividades en el cine, la televisión, la radio, el periodismo y la grabación dentro y fuera de México.

Asimismo, jefa de programación y productora de noticias de MTV LATAM hasta el año 2000.

Además se indica su ascendencia rusa-judía y locutora de la estación Rock 101 antes de recibir la invitación de Alejandro Gonzáles Iñárritu para trabajar juntos en cine.

Como supervisora y productora musical, trabajó en numerosas películas y programas para Netflix, HBO, Amazon, Apple, Fox y Star+.

Actualmente tenía a su cargo la supervisión musical para la serie “Cien años de soledad”, ahora en producción, a la vez de tener en el calendario a “Las azules”, con Bárbara Mori.

Asimismo, se indica que “Luis Miguel, la serie”; “El presidente”; “Selena” y “Elite” fueron producciones que contaron con la colaboración de Lynn.

¡Queridísima Lynn, te queremos un chingo! ¡Viva Lynn Fainchtein por siempre! pic.twitter.com/fdvNSGY0oy — trino camacho (@trinomonero) March 1, 2024

E incluso participó en las películas “Perdidos en la noche”, “Birdman” y “El infierno”, entre otras. Además, contaba con estudios de psicología en la UNAM.

Trabajo representativo

Cabe destacar que en redes se insiste en la participación de Fainchtein en Bardo, The Revenant, Babel, Amores Perros, Biutiful con Alejandro González Iñárritu.

También supervisió Roma de Alfonso Cuarón.

Y es que Lynn Fainchtein puso su talento en otras películas igual de taquilleras cómo Precious (2009), nominada a seis premios de la Academia y ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance.

Además, participó en The Death and Life of Marsha P. Johnson (2017), documental nominado a los premios de la Academia.

Falleció Lynn Fainchtein. Mala noticia.

Buen viaje, querida. Gracias por todo. pic.twitter.com/8jBvC290Ds — Daniel Moreno (@dmorenochavez) March 1, 2024

Despedida

Por otra parte, en redes se externaron las condolencias por el fallecimiento de la creadora mexicana.

“Con esta sonrisa de genia creativa y buena persona. Así quiero recordar a @lynnfainchtein que murió esta madrugada en Madrid tomada de la mano de Maco, a quien más amó en la vida”.

Lo anterior, comentó Lydia Cacho en X.

Mientras que Sergio Sepúlveda añadió: “En mi caso le agradezco ser parte de mi aprendizaje musical de joven, escuchándola en los 80 en Rock 101 Gracias Lynn por tanto”.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

☝️ Lynn Fainchtein murió a los 60 años el viernes 1º de marzo, a las 04:45 AM, en el Hospital 12 de octubre de Madrid, España.



La productora y supervisora musical tuvo una ejemplar batalla contra el cáncer.



Abro #Hilo 🧵 (1) pic.twitter.com/jYQlwr50wk — Alberto Tavira (@betotavira) March 1, 2024

