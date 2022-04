Familia de Texas fue hallada sin vida al fondo de un estanque en Nuevo León

Una familia de Texas desapareció tras su visita en Nuevo León; los cuerpos fueron localizados 10 meses después y las autoridades presumen que se trató de un accidente

Regeneración, 25 de abril de 2022. Una mujer y sus dos hijos fueron encontrados en un auto sumergido en un estanque ubicado en la carretera libre Monterrey-Nuevo Laredo.

La Fiscalía de Nuevo León informó el 11 de abril la localización de tres cuerpos en el municipio de Anáhuac a la altura del kilómetro 174/150.

Se trataba de Gladys Cristina Pérez de 39 años, y sus dos hijos, John Carlos González de 16 años y Michelle Cristina Durán, de 9.

El hallazgo de los cuerpos fue el pasado 11 de abril, en el municipio de Anáhuac, por lo que las autoridades de Nuevo León informaron que estarían realizando las pruebas de ADN para identificar los cuerpos.

Como primer hipótesis, se había señalado que podría tratarse de una familia de Texas, por lo que una mujer identificada como Doryz Pérez informó que estaba a la espera de los resultados para confirmar si se trataba de sus familiares.

Debido a la tardanza de los peritajes realizados por la Fiscalía de Nuevo León, Doryz Pérez, hermana de Gladys, dio a conocer su descontento con el trabajo de las autoridades.

Luego de 10 meses de búsqueda, el 22 de abril, la hermana de Gladys Pérez, informó a través de su perfil de Facebook que efectivamente se trataba de sus seres queridos.

Sin embargo, la mujer añadió que ella se enteró del hallazgo tras revisar el portal de la Fiscalía de Nuevo León. Ante esta situación, Doryz Pérez manifestó su descontento en redes.

«Con el alma destrozada, la mitad de mi corazón vacío, les informo que efectivamente son mis familiares (…) la Fiscalía de Nuevo León no me ha dado información, ni me ha marcado. Yo lo vi en le portal virtual de la fiscalía ya son 24 horas que cuentan con los resultados de ADN»