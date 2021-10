Famosos reaccionan a la trágica muerte de Octavio Ocaña, alias Benito de ‘Vecinos’

Regeneración 30 octubre 2021. La madrugada de este sábado se reportó la muerte de Octavio Ocaña, actor conocido por su participación como ‘Benito’ en la serie Vecinos.

Por medio de redes sociales trascendió que habría fallecido luego de participar en una persecución policial y recibir algunos impactos de bala.

La noticia conmocionó a muchos personajes del medio artístico quienes enviaron sus condolencias por el fallecimiento del actor de 22 años.

En las redes sociales de El canal de las estrellas enviaron un mensaje lamentando el hecho y enviaron el pésame a su familia y amigos.

Por su parte, la novia de Octavio, Nerea Godínez, también envió un emotivo mensaje.

“Mi papi hermoso, me dejas muerta en vida. Te amo, te amo, te amo por toda la eternidad”, escribió en sus historias de Instagram junto a un video donde aparece el actor.

Además, compartió algunos detalles sobre el sepelio.

El actor Lalo España quien también participó en Vecinos envió sus condolencias ante el trágico fallecimiento.

“Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote”, publicó en Twitter.

Asimismo, el productor de la serie Elías Solorio lamentó la pérdida de un gran amigo.

No lo puedo creer. Descansa en paz , mi querido Octavio . Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos . Buen viaje , Benito.

El actor Dario Ripoll también externó su sentir y agregó que no logra asimilar la noticia pues tiene rabia y dolor.

“Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero ,mi amigo Ocatavio con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años ,tengo rabia y dolor , no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja”, escribió.