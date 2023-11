Felipe Calderón reconoce que en su gobierno policía estaba con el narco

Calderón dice que no hay peor cosa que un Estado capturado por el narcotráfico y el crimen organizado, aunque le echa la culpa “a los populistas”.

Regeneración, 2 de noviembre de 2023. El expresidente Felipe Calderón contó como durante su gobierno la policía estaba capturada por el narco.

El expresidente de México participó en el foro “Política y campañas electorales y su impacto en América Latina”, en República Dominicana.

Después del discurso, los empecé a ver, terrible, la gente estaba diciendo que el director de la policía del municipio era de los capos.

Y entonces ya que salimos del evento, subí a la camioneta y le dije al alcalde le dije: Desgraciado, está diciendo la gente que tu director de la policía está con los caballeros templarios.

-“El director de la policía, el de mercados, el de vinos y licores, el de construcción”, le contestó el munícipe.

-¿Como es posible?, interrogó Felipe Calderón

Y la explicación del presidente municipal fue que “viven a cinco kilómetros de aquí. Vienen yo tengo 12 policía con pistolas 38″.

Así, dijo, “llegan en tres Suburban armados entre los dientes. Y pues si me dicen me dicen vas a poner a este director de seguridad, vas a poner al de vinos y licores, nos vas a dar el 15% del presupuesto”.

-“Todo, se apoderan del Estado, lo capturan, esa es la verdadera amenaza, mas que la droga, o además de la droga misma”, dijo Calderón.

Cabe destacar que no hizo mención que durante su gobierno todas las policías fueron infiltradas por el narco ni de la miles y miles de muertos durante su mandato.

Por otra parte, Calderón dijo que “América Latina está en peligro, que si tenemos de vecino al mayor consumidor del mundo”.

.@FelipeCalderon reconoce que policías estaban coludidos con el narco



.@FelipeCalderon reconoce que policías estaban coludidos con el narco

El expresidente recordó cuando confrontó a un alcalde porque la gente le decía que su director de policía era de los capos y él le confirmó que varios funcionarios eran puestos por el narco

Y es que para Felipe Calderón el problema son los gobiernos populistas.

-“…, la paradoja es que en la medida en que los empezamos a sacar y empezaron a hacer sociedades de consumo en clase media por gobiernos que estabilizaron la región, empieza el problema”.

Finalmente dice que “tenemos que defender nuestros pueblos que caigan, no solo en el tema de las drogas, que es una discusión larga”.

Esto es, “sino que caigan capturados por el narcotráfico y el crimen organizado”.

-“En eso no podemos perder de vista, no hay cosa peor que la captura del estado cuyos candidatos no solo están aliados, son ellos mismos o reflejados en la gran mayoría en gobiernos populistas”.

Lo anterior conforme subraya en redes sociales PoliticoMx.

Cabe destacar que omitió puntualmente dar mayores informes sobre la infiltración de los cárteles en el caso de García Luna ni en los gobiernos del PAN o los gobernantes derechistas en América Latina.