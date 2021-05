Filtran las primeras imágenes de la serie de Cassian Andor con Diego Luna

Varias cuentas de redes sociales filtraron algunas imágenes del charolastra intergalático, Diego Luna

Regeneración 8 mayo 2021. El spin-off Rogue One, tendrá su propia serie derivada centrada en el espía Cassian Andor. Esta es considerada como una de las mejores películas de la saga de Star Wars.

Varias cuentas de redes sociales filtraron algunas imágenes del charolastra intergalático, Diego Luna, mientras grababa algunas de sus escenas para la serie de Andor.

Según los informes, la serie esta siendo granada en Inglaterra y Diego Luna aparece vestido como un charro espacial junto a un stormtrooper como aquellos que ya fueron vistos durante Rogue One en Scarif.

Aún no hay muchos datos sobre esta serie, pero se establecerá antes de los eventos ocurridos en Rogue Oney durante “los primeros días de la Rebelión contra el Imperio”.

Andor será un thriller de espionaje llena de misiones para intentar “restaurar la esperanza en una galaxia en manos de un despiadado Imperio”.

La serie estará protagonizada por Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller y Genevieve O’Reilly.

El lanzamiento esta programado para 2022 junto con otros proyectos de Star Wars como la tercera temporada de The Mandalorina, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, Rangers of the New Republic, The Acolyte, Lando, Visions y A Droid Story.