Fiscalía contra Peña Nieto: Ni injerencia ni venganza señala AMLO

AMLO subrayó la autonomía de la Fiscalía en indagatorias a EPN por delitos electorales, patrimoniales, lavado, transferencias y enriquecimiento ilícitos

Regeneración, 3 de agosto de 2022. El presidente AMLO subrayó que las investigaciones en torno a presuntos delitos cometidos por el expresidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), corresponden por entero a la Fiscalía General de la República (FGR).

Así lo señaló en la conferencia de prensa Mañanera al tiempo que se deslindó: «Mi fuerte no es la venganza».

Y es que la Fiscalía anunció al menos 3 investigaciones por al menos cuatro delitos contra el expresidente de México, Peña Nieto.

Peña

Al respecto AMLO leyó el comunicado que la FGR dio a conocer a la opinión pública, en donde se informa que se indaga a Peña Nieto por tres casos de corrupción.

“Es la Fiscalía la responsable de hacer estas indagatorias«, subrayó el presidente.

Además aclaró que «la Fiscalía da a conocer que existen estás denuncias, yo creo que la misma Fiscalía habla que se están estudiando y analizando”, precisó AMLO.

“En ese momento la Fiscalía General de la República está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales en contra de Enrique Peña«.

Cabe destacar que en su comunicado la Fiscalía efectivamente anuncia las investigaciones y señala judicialización en los próximos meses.

AMLO

Cabe destacar que la Fiscalía informó que las investigaciones al expresidente Peña Nieto y se encuentran en curso.

Por ello los periodistas inquirieron al presidente de la República.

En este sentido AMLO negó que se trate de una venganza contra Peña Nieto y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) es la responsable por lo que ésta debe seguir su curso.

Incluso respondió al cuestionamiento si haría un llamado a que Peña regrese a nuestro país y que enfrente directamente la acusaciones:

-“Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí, y no es mi fuerte la venganza“, contestó AMLO.

Fiscalía

Por otra parte, los portales destacan que la Fiscalía anunció tres carpetas de investigación abiertas contra el expresidente Peña Nieto.

Así, la primera de ellas, responde a la presunta comisión de delitos electorales y patrimoniales, derivado de diversas denuncias en las que se involucra a Peña Nieto con la compañía española OHL.

Misma que aparece en el juicio contra Emilio Lozoya, su entonces titular de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Asimismo, una segunda carpeta es por enriquecimiento ilícito, aunque la Fiscalía refirió que continúa la recolección de dictámenes fiscales y patrimoniales.

E incluso aseguró que dichos dictámenes se están desahogando ante las instituciones y peritos correspondientes.

Finalmente, la denuncia de Inteligencia Financiera del 7 de junio pasado por transferencias internacionales millonarias en las cuentas del ex mandatario Peña Nieto.

Lo anterior, en periodos posteriores a su presidencia, así como vínculos corporativos en empresas con irregularidades fiscales y financieras.

Ante todo ello subraya el Presidente AMLO, que es una investigación totalmente autónoma a cargo de la Fiscalía.