FMI ofrece 35 mil millones de dólares, economía sólida: Sheinbaum

Regeneración, 7 de noviembre de 2024. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el crédito ofrecido recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI),muestra la fortaleza de la economía de México.

Sin embargo, descartó tener contemplado usar dicho crédito flexible del FMI.

Sheinbaum e inversores

Por otra parte, la presidenta habló este jueves durante su conferencia mañanera sobre su reunión el miércoles con el presidente de BlackRock, Larry Fink, con quien dialogó en Palacio Nacional.

Esto, sobre “la fortaleza de la economía mexicana y la importancia del T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá).

La CFE producirá hasta 54% del consumo eléctrico nacional y se garantiza el 46% a la inversión privada; se aumentará la generación y la transmisión hasta las comunidades más alejadas y principalmente, se garantiza que los precios de la electricidad no aumenten en términos reales. pic.twitter.com/dEUuYJVFlH — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) November 7, 2024

Y es que hoy ante periodistas e integrantes de la prensa, Sheinbaum aseguró que la de ayer fue “una reunión importante”.

Lo anterior, dijo, ya que dio a su Gobierno la “oportunidad de que se conozca cuál es el plan que tenemos para nuestro país” en materia económica, comercial y de desarrollo empresarial.

E incluso, dijo que dicho progreso inició gracias al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

«Él coincide en que es un muy buen momento para México», dijo sobre el presidente de Black Rock.

Fortaleza

Seguidamente, Sheinbaum a destacar factores como la fortaleza de la economía nacional y la importancia bilateral del acuerdo del T-MEC tanto para México como para Estados Unidos.

“Nosotros somos una potencia cultural que eso no se nos olvide nunca y somos la doceava economía del mundo. El presidente López Obrador nos llevó de lugar 15 al lugar 12″.

Tras lo anterior, añadió «México va a seguirse desarrollando y sobre todo pensando en el bienestar de las mexicanas y mexicanos”.

Más adelante la presidenta aseguró que no cree que sea necesario en ningún punto del sexenio hacer uso de la línea de crédito disponible para México por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Tenemos reuniones semanales para darle seguimiento al cierre presupuestal del 2024 y ya está listo el paquete del 2025″.

Crédito

La línea de crédito flexible a México por 35 mil millones de dólares que hace unos días ratificó el Fondo Monetario Internacional (FMI) es muestra de que la economía nacional está sólida.

“Es una línea de crédito que ya existía, lo que dice el FMI es: ‘Ahí está esta línea de crédito, tu economía está solida, por si lo quieres usar en un momento’».

Esto es, explicó «es como si hubiera un crédito en el banco disponible pero no lo has usado porque no ha habido necesidad”.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum reiteró además:

«…,la solidez de la economía mexicana, está ahí por si la utilizamos, no creo que sea necesario, pero en un momento dado si hubiera necesidad, saber que ahí está la línea de crédito».

En ese momento, recalcó «eso resalta la solidez de la economía mexicana y tienes ahí un préstamo en caso de que sea necesario lo utilices, no creo que vaya a ser necesario utilizarlo”.

Finalmente, Sheinbaum también informó que está listo el paquete presupuestal para el ejercicio 2025.

“Va a reducir el déficit y se mantiene el apoyo a todos los derechos y programas sociales”, afirmó.

