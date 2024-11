Fofo Márquez rechaza juicio abreviado, podría alcanzar 48 años de cárcel

En audiencia intermedia Fofo Márquez se negó a aceptar 11 años de prisión por tentativa de feminicidio. Ahora irá a juicio por agredir a mujer

Regeneración, 21 de noviembre de 2024. En redes subrayan que este jueves se llevó a cabo una audiencia de etapa intermedia del caso de Rodolfo ‘N’, mejor conocido como ‘Fofo’ Márquez.

Mismo, acusado por tentativa de feminicidio en contra de una mujer llamada Edith Márquez.

‘Fofo Márquez’ rechazó llevar el procedimiento abreviado, en el que le ofrecían una sentencia de 11 años y 8 meses.

La agresión ocurrió en febrero de 2024, cuando el influencer Fofo atacó a la señora Edith en un estacionamiento de Naucalpan, provocando que cayera al asfalto, lo que puso a la víctima en riesgo de ser arollada.

En esta audiencia el abogado de Fofo Márquez intentó meter pruebas a su favor, pero las autoridades lo rechazaron y siguieron con la acusación de tentativa de feminicidio, estableciendo un nuevo plazo para llevarse a cabo otra audiencia.

El pendejo golpeador del Fofo Márquez (el que casi mata a una señora a golpes en un incidente de tráfico) podría enfrentar una pena de 40 años de prisión por tentativa de feminicidio.



Si el influencer aceptaba se le impondría la pena mínima para el delito de feminicidio en grado de tentativa; es decir prisión de 11 años y 8 meses, también pagar una multa de 22 mil 700 pesos y la reparación del daño a la víctima, que ascendía a 227 mil 400 pesos.

Se espera que en las próximas horas el juez dicte auto de apertura a juicio.

El Ministerio Público buscará una pena de hasta 48 años de prisión, dependiendo del resultado del juicio.

Agresión Fofo

Aunque los videos exponiendo la agresión de ‘Fofo’ comenzaron a circular el pasado 4 de abril, en realidad la agresión sucedió el pasado 22 de febrero.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales las grabaciones decidieron mantenerse ocultas para evitar que el influencer huyera del país, señala Milenio.

Los videos salieron hasta la luz el 4 de abril para no entorpecer la detención del influencer, quien cuenta con los recursos necesarios para huir del país y evitar las consecuencias legales de sus actos.

Además en los videos captados por una cámara de seguridad se puede apreciar como el influencer golpea a su víctima mientras ella se encuentra desprevenida.

Seguidamente, una vez que la tira al suelo comienza a patearla sin piedad.

Al caer, la mujer estuvo a punto de ser atropellada por un coche que se encontraba circulando por el estacionamiento.

La víctima, de iniciales A.M.V., mencionó que con su vehículo golpeó el espejo retrovisor de la camioneta en la que viajaba ‘Fofo’ Márquez, precisó que no lo rompió ni lo dañó notoriamente, pero aún así iba a llamar a su seguro para hacerse responsable.

Detalló que intentó hablar con la mujer que manejaba la camioneta, pero nadie le hizo caso y cuando regresó a su vehículo para llamar a su seguro, el influencer se acercó a golpearla, como si hubiera intentado darse a la fuga.

Defensa Fofo

Defensa de ‘Fofo’ Márquez buscaba que lo juzguen por lesiones dolosas en lugar de feminicidio en grado de tentativa.

“Al momento en que iba a subir a mi camioneta se me acerca una persona, que es el Fofo Márquez, yo no sabía quién era en ese momento, se me acerca y me dice: ‘¿Ya te vas?’… “, mencionó.

“Me suelta el primer descontón y no entendí ni por qué era, no entendí ni que pasaba, me comenzó a insultar, a decirme una serie de groserías».

Esto es «‘Que las viejas no debemos de traer carro, que somos unas tontas…’. Me fui al piso y yo le decía: ‘¿Por qué lo haces? No hay un motivo si yo estoy cumpliendo’”, narró.

Recuperación

“Yo no sabía ni quien era; tardé 25 días en recuperarme”, compartió la víctima en X.

Finalmente, la Unidad Especializada en Atención a Víctimas de Violencia de Género quien tras la denuncia le dio seguimiento al caso y brindó apoyo a la mujer.

Esto, con la finalidad de que interpusiera su denuncia ante la FGJEM.

