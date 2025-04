No hay sustituto al jitomate mexicano en EE.UU: Sheinbaum

La Presidenta @Claudiashein aclaró que el impuesto al jitomate mexicano en EU no se justifica. Aquí no se subsidia al jitomate, los costos de producción son más bajos que en EU. Seguiremos exportando jitomates (no hay sustituto) pero los consumidores de EU pagarán más por ellos. pic.twitter.com/KhP9lxFLBz