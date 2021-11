Una función de box con el objetivo de erradicar la violencia y el uso de las armas terminó en tragedia tras un conflicto entre dos grupos de jóvenes

El tiroteo dejó un muerto y asistentes heridos

Regeneración, 2 de noviembre de 2021. Un combate de box que se organizó en St. Petersburgo, Florida, para combatir la violencia terminó en un tiroteo.

El caso ocurrido durante la presentación de box dejó un saldo de una persona muerta y cuatro heridos.

Por otra parte, este evento había sido organizado por un pastor, quien buscaba concientizar a la comunidad sobre la importancia de combatir la violencia en la región.

Sin embargo, no esperaba que la función de box culminara con el fatal tiroteo que dejó a una persona sin vida.

Medios locales informaron que el objetivo principal del evento era que los jóvenes de la comunidad negra resolvieran sus diferencias sobre el ring, bajo el control de un referee.

De esta manera, buscaban que el evento fuera para erradicar la violencia y visibilizar que las armas no son la mejor opción para la comunidad.

La idea era que bajo el control y permiso de los padres de familia, los jóvenes sacaran su ira a través de un deporte como el box.

El sitio web de los organizadores apuntó que el propósito es adaptar el deporte para que los jóvenes eviten la violencia.

Men in the Neighborhood Boxing League spar at a park in Tampa. The NBL was founded in May in order for people to turn away from gun violence and turn to boxing instead. They plan on organizing tournaments with other boxing clubs and leagues. #Florida #boxing pic.twitter.com/O5TY0h9cJF

— Bobby Bills (@BobbyBillsTV) August 26, 2021